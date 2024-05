W la banda del De Andrè. Alunni, prof e genitori

Un progetto unico ed originale che riunisce, nel segno della musica, tutte le componenti della comunità scolastica: insegnanti, genitori, alunni. Non solo: ‘ingrediente’ in più è il coinvolgimento di musicisti e appassionati che vivono sul territorio di San Frediano a Settimo. È l’Orchestra Faber, band nata nelle aule dell’Istituto Comprensivo Fabrizio De André di Cascina, nell’ambito del progetto "W la musica viva". Ideatrice la vicepreside (nonché professoressa di musica) Barbara Farnesi che ha chiamato al suo fianco il Maestro Luca Erriquenz. "Gli obiettivi del progetto erano tre: fare formazione musicale per gli insegnanti, creare un coro di voci bianche e- ultimo - fondare una band. È stata battezzata Faber per celebrare i 20 anni dell’intitolazione della scuola a Fabrizio De André. Oggi è composta da 22 elementi. Abbiamo iniziato, grazie anche al sostegno della dirigente Paola Ercolano che ha creduto sin dall’inizio nel progetto, con le prove a novembre, ritrovandoci negli spazi della scuola una volta alla settimana". E adesso non mancano gli appuntamenti ‘pubblici’ con un repertorio che spazia dai ‘classici’ di De André alle cover pop e rock. In occasione – appunto - del ventennale dell’intitolazione a Fabrizio de Andrè, l’istituto ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Cascina in collaborazione con il Centro dei Borghi sezione soci di Cascina dell’Unicoop Firenze, un festival Itinerante che si svolgerà nei vari plessi fino al 7 giugno, al Centro dei Borghi dal 31 maggio al 4 giugno e a La Città del Teatro la sera del 31 maggio, data in cui ci sarà l’esibizione dell’Orchestra (e del coro di voci bianche). Le offerte che verranno raccolte saranno devolute al progetto "Il cuore si scioglie". Altro evento il 4 giugno al Centro dei Borghi: concerto per ricordare Fabrizio De Andrè e festeggiare ancora una volta i 20 anni dall’intitolazione. Il 7 giugno: alle 20, allo spazio sagra di S. Stefano a Macerata (piazza Archimede Bartoli), 2ª edizione della cena sociale organizzata dai genitori del Consiglio di Istituto. Una serata rivolta agli alunni e alle famiglie della scuola e al personale. In programma l’intervento musicale dell’Orchestra Faber diretta dal Maestro Luca Erriquenz. Il ricavato della manifestazione, verrà utilizzato per progetti ed iniziative nel prossimo anno nell’ambito del progetto d’Istituto "W la musica viva".

Francesca Bianchi