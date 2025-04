Vicopisano: chiuse le iscrizioni per gli espositori di Castello in Fiore

Vicopisano (PI), 23 aprile 2025 – Si avvicina Vicopisano Castello in Fiore, in programma il 17 e il 18 maggio, la fiera florovivaistica che trasforma il centro storico di Vicopisano, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e Città dell'Olio a livello nazionale, in un giardino a cielo aperto. Madrina di questa edizione sarà Luisanna Messeri, celebre chef: dal 2011 è stata presenza fissa alla “Prova del cuoco” come maestra di cucina, è autrice e interprete di vari programmi, tra i quali “Il club delle cuoche”, ed è stata autrice e conduttrice per Rai Radio 2 di “Chef ma non troppo-Decanter”, il primo corso di cucina radiofonico. Dirige, inoltre, la collana “Audiocook” della casa editrice Emons.

I NUMERI DI VICOPISANO CASTELLO IN FIORE 2025. Più di 120 espositori per oltre mille metri quadri di fiori e piante di ogni tipo, con le rose, come in ogni edizione, incoronate regine, semi rari, bonsai, kokedama, erbacee perenni, peonie, piante grasse, piante aromatiche, agrumi ecc.Tutto ciò che è bello, buono, profumato e verde si dà appuntamento, in quel weekend, nel borgo fortificato da Brunelleschi, nella manifestazione organizzata dal Comune di Vicopisano, in collaborazione con Vico Verde, il supporto di numerose associazioni e realtà e il patrocinio della Regione e del CNA.

L'amministrazione offrirà il dettaglio appena completato il ricco programma. La kermesse floreale a ingresso gratuito, infatti, come sempre è arricchita da un centinaio di eventi, anch'essi gratuiti, con una novità che spicca fra le altre: Castellino in Fiore, in Via Lante, un Castello in Fiore speciale e interamente dedicato ai bambini e alle bambine, un mondo magico, un Luna park in fiore con giochi, laboratori, sorprese e tanta bellezza dedicata a loro e pensata solo per loro.

Presto sarà diffuso il programma con orari e informazioni precise, e si potranno avere approfondimenti anche in loco, il 17 e il 18 maggio, al chiosco di Vico Verde, in piazza Cavalca che darà ogni indicazione. Sarà aperto anche il chiosco della Strada dell'Olio dei Monti Pisani, nella ex edicola della Piazza, con degustazioni di olio, miele, birra e delizie locali. Tra gli espositori non mancheranno stand dedicati all'artigianato e alle eccellenze enogastronomiche dei nostri territori. Una menzione speciale per l'artigianato a tema floreale: gioielli, candele, complementi d'arredo, abiti, ceramiche, vetro, lampade e altro.

TRA GLI EVENTI, PER TUTTE LE ETÀ E I DESIDERI. Spettacoli, laboratori di svariate tipologie, seminari, convegno di olivicoltura a Teatro, presentazioni di libri danza aerea, show cooking, con Messeri e l'associazione cuochi pisani, mostre d'arte e di fotografia, concerti, uno per tutti quello di Perla Trivellini accompagnata dai colori e dal talento di Claudio Menconi, e poi bande e gruppi musicali itineranti con le quali ballare e cantare, camminate ed escursioni, anche a 6 zampe con i nostri amati amici a quattro zampe e tanto altro ancora.

Il Camminamento della Torre del Soccorso sarà, come ogni anno, adornato con i fiori e il Complesso Monumentale della Rocca del Brunelleschi sarà aperto alle visite guidate il sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. Per informazioni: [email protected], biglietteria a Palazzo Pretorio. Per informazioni: [email protected], pagine Facebook e Instagram della manifestazione e del Comune, www.comune.vicopisano.pi.it, www.vicopisanoturismo.it e https://www.castelloinfiore.it/.