"Ragazzini col passamontagna. Mi hanno distrutto la casa"

Sarebbero almeno due giovanissimi, ripresi da alcune telecamere, incappucciati che entrano o tentano di entrare negli appartamenti. Raffica di furti, soprattutto tentati, a Vecchiano e nelle frazioni. "La scorsa settimana ho avuto una visita nella mia casa a Migliarino – racconta una delle vittime – quando sono rientrata, l’ho trovata sottosopra". Rubati i soldi, diversi i danni".

"In questi giorni – aggiunge – ho raccolto diversi episodi, purtroppo in molti, però, non denunciano. E invece è importante, io l’ho fatto". La donna pensa che sia stata monitorata dai ladri che hanno agito non appena si è assentata. "Sono entrati dentro nel momento in cui sono uscita, il vicino se li è ritrovati in camera da letto e sono usciti sul balcone della sua abitazione. Ma lui, appunto, era in casa e i due sono fuggiti".

Il metodo: "Sono entrati forzando la porta-finestra, ho gli infissi rotti e in casa hanno rovistato ovunque in cerca di denaro e anche della cassaforte, che non ho. Cuscini e cassetti rovesciati, armadi aperti e svuotati. Mi hanno smontato il bagno, facendo crollare una mensola, hanno spostato i quadri, sfatto il letto, guardando ovunque".

Le indagini. Non facili, visto che si tratterebbe di minorenni. Più di una famiglia ha visto questi "ragazzini con il passamontagna sul territorio. Vecchiano, Nodica e Migliarino". "Bici rubata, auto sfondate e tentativi di introdursi negli appartamenti". "Le persone si lamentano, ma i carabinieri, a cui mi sono rivolta io, lavorano in base alle denunce. È importante denunciare. Adesso resta la conta dei danni: oltre ai soldi rubati, ho anche la stima dei danni che è ancora in corso.

A. C.