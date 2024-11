Viaggio nella scuola 4.0. Il ‘Pesenti’ all’avanguardia con il nuovo laboratorio

L’intelligenza artificiale, uno strumento ma non un sostituto dell’uomo. Si potrebbe sottotitolare così l’intensa mattinata di ieri all’istituto Pesenti di Cascina dedicata all’evento "Scuola 4.0: Innovation for education", organizzata dalla dirigente Ivana Carmen Katy Savino, dove dopo una prima parte dedicata ad una lezione sulle nuove tecnologie, protagoniste della nostra quotidianità, si è inaugurato il nuovo laboratorio informatico, realizzato grazie ai fondi del Pnrr. "Nel nostro nuovo laboratorio di informatica lavoreranno gli studenti, collegando la tecnologia alle nuove professioni del futuro- ha affermato la dirigente Savino- un ulteriore passo avanti in quello che è un percorso di studi sempre più scelto dai giovani, quello delle scienze applicate". Prima del taglio del nastro, alla presenza dell’assessora alle politiche scolastiche della Regione Toscana Alessandra Nardini, del presidente della Provincia Massimiliano Angori e del vicesindaco di Cascina Cristiano Masi si è svolta una lezione di approfondimento per gli studenti sul ruolo dell’intelligenza artificiale tenuta da Gianluca Cagiano, Ceo e Founder di Apparound, dove si è dimostrato l’importanza di formarsi alle nuove tecnologie, con strumenti adeguati e sempre aggiornati, così come il Pesenti nella sua storia ha sempre curato di fare. Nel momento di confronto con gli studenti si è messo in evidenza come l’AI, ormai accessibile a tutti, sia una preziosa alleata per risparmiare tempo in alcuni passaggi dello studio e del lavoro, ma che sia inadeguata a sostituire il processo selettivo della mente umana, a sola che riesca a scegliere la via giusta per raggiungere un risultato ottimale. "Da sottolineare l’impegno della scuola che è riuscita a rintracciare un finanziamento pari a circa 120mila euro per la realizzazione di questa nuova, bellissima struttura- ha dichiarato Angori- completamente accessibile, che consente la formazione di ragazzi e ragazze. Negli anni l’istituto compiuto grandi sforzi, accompagnato e sostenuto dall’ente provinciale, per la messa a punto di spazi sempre più idonei allo studio". Rimanere all’avanguardia e al passo con le richieste delle aziende, è il concetto sottolineato dall’assessora Nardini: "dobbiamo garantire ai nostri ragazzi quelle competenze che sono ormai imprescindibili per entrare nel mondo del lavoro, consapevoli dei rischi ma anche delle abilità che sono per loro fondamentali".

Alessandra Alderigi