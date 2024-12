Università di Pisa, tutto esaurito per il concerto di Natale 2024

Pisa, 9 dicembre 2024 - Tutto esaurito per il Concerto di Natale 2024 del Coro e Orchestra dell'Università di Pisa in programma giovedì 12 dicembre al Teatro Verdi di Pisa (Via Palestro, 40). Saranno eseguiti alcuni brani da "Idomeneo, Re di Creta" di Wolfgang Amadeus Mozart e canti della tradizione natalizia. Dirigono Manfred Giampietro e Stefano Barandoni, soprano Celeste Nardi, tenore Marco Mustaro.

“Mozart si cimentò nell’Idomeneo, re di Creta nell’estate del 1780 con l’intento di preparare un lavoro per il Carnevale di Monaco dell’anno successivo – spiega Fabrizio Cigni, responsabile scientifico del Polo Musicale “Maria Antonella Galanti” del Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC) - Il concerto di stasera propone nove splendidi brani corali con cui il compositore volle sottolineare momenti di volta in volta lieti, spaventosi, sereni, drammatici e trionfali della vicenda. La seconda parte della serata sarà invece dedicata, come da tradizione, ai canti natalizi, sia classici che popolari, ciascuno rappresentativo di usi nazionali che vanno dalla Francia alla Gran Bretagna, dalla Germania all’America. Sull’onda di queste musiche, molte delle quali familiari ai più, il Coro e l’Orchestra dell’Università di Pisa augurano a tutte a tutti un Buon Natale 2024”.

Per info: https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/8405-concerto-di-natale-2024