"Uniti contro l’ostruzionismo". E Fratelli d’Italia rivendica:: "Noi fulcro del centrodestra"

"A fronte di un bilancio sano, la sua approvazione è stata stata un impegno reso duro dall’opposizione sciocca delle minoranze: avrebbero ottenuto molto di più adoperando le armi della politica cioè il confronto su pochi temi sviluppati in maniera concreta e per la città". Parola di Maurizio Nerini, capogruppo di Fratelli d’Italia, che commenta così il voto finale al consiglio comunale extralarge per l’approvazione del bilancio di previsione. "Siamo stati - aggiunge - il fulcro di questa maggioranza approvando cinque ordini del giorno che trattano di alloggi per Agenzia casa ed emergenza abitativa, parco inclusivo a Calambrone, ancora sicurezza con telecamere per la periferia e gratuità per militari e forze dell’ordine sui bus pisani e, infine, con la richiesta alla Regione dei danni per la situazione di Maria di Pisa".

Esprime soddisfazione anche la capogruppo di Pisa al centro, Caterina Costa: "La manovra lascia invariata l’imposta di soggiorno ed essa porterà nelle casse comunali ben 2,9 milioni di euro: risorse fondamentali per l’equilibrio di bilancio che verranno destinate a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione e recupero dei beni culturali, nonché il miglioramento dei servizi pubblici locali". Pisa al centro, infine, esulta per le "tariffe invariate per i servizi educativi e scolastici, anche se è stato necessario un lieve aumento delle tariffe extratributarie per garantire il finanziamento dei servizi a domanda individuale, tra cui gli asili nido (2 milioni di euro), impianti sportivi (50 mila euro) e mense scolastiche (1,7 milioni di euro)".

Secondo Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega, "la minoranza ha provato a contrastare le nostre proposte con oltre 700 emendamenti e diversi ordini del giorno ma ha soltanto dimostrato evidente debolezza, con assenze significative degli stessi spesso non presenti durante il dibattito, per questo ringrazio i dipendenti comunali, che con il loro prezioso contributo hanno sostenuto ogni fase necessaria per l’approvazione delle delibere, dimostrando ancora una volta l’eccellenza dell’apparato amministrativo del Comune seppur messi in grossa difficoltà da un ostruzionismo vuoto e grazie agli assessori e al sindaco, che ancora una volta ha dimostrato grande spirito di unione e una visione ampia e inclusiva, guidando la maggioranza con equilibrio e determinazione nell’interesse della città".

Raffaella Bonsangue, capogruppo di Forza Italia, condanna "l’ostruzionismo strumentale delle opposizioni che ha condizionato il confronto e il dibattito", mentre Giorgio Benedetti, capogruppo di Sviluppo e territorio, sottolinea che "l’unità e la costante presenza in aula della maggioranza sono stati determinanti per garantire l’approvazione di provvedimenti fondamentali, che permetteranno al sindaco e alla giunta di proseguire nel percorso di realizzazione di progetti importanti per la città: le liste civiche confermano di lavorare per il bene comune con concretezza e visione".

Gab. Mas.