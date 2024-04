Undici progetti vincono 51 milioni di euro

Undici progetti dell’area di Pisa sono i vincitori del bando del Centro Servizi Volontariato Toscano (Cesvot) ‘Siete presente. Con i giovani per ripartire’. Il bando, i cui vincitori sono stati presentati ieri in Sala delle Baleari, ha l’obiettivo di promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano: dando gli strumenti perché siano capaci di rinnovare la proposta del Terzo settore e la sua capacità di radicamento sul territorio, nonché di facilitare il ricambio generazionale delle organizzazioni. I progetti sono stati sovvenzionati con oltre 51 mila euro, finanziati da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana e della Fondazione Pisa. "Il bando ‘Siete Presente’ si pone come una ricchezza per tutti - afferma Luigi Paccosi, presidente di Cesvot - I progetti che vengono premiati e sostenuti offrono spunti nuovi e idee innovative e hanno ricadute positive per l’intera comunità. La vasta partecipazione al bando conferma che quello toscano è un tessuto associativo vivace, capace di coinvolgere le nuove generazioni".

"Giovanisì vuole promuovere e valorizzare il ruolo dei giovani nella nostra società, sotto ogni punto di vista - è il messaggio che manda Bernard Dika, portavoce del presidente Eugenio Giani -, fornendo gli strumenti per realizzare le loro idee, le loro aspirazioni, i loro talenti. Il bando avvicina i giovani e il mondo dell’associazionismo, prevedendo percorsi di crescita e qualificazione di ragazzi già inseriti nelle organizzazioni e incentivando il coinvolgimento attivo di altri esponenti delle nuove generazioni. I giovani diventano protagonisti del cambiamento, non sono spettatori". Un’occasione in cui non solo si ricorda l’impegno e l’importanza delle associazioni di volontariato per la comunità, ma anche per valorizzare la partecipazione attiva dei ragazzi alle realtà associative. I giovani - spiega l’assessora alle potiche sociosanitarie Giovanna Bonanno - sono una risorsa per il nostro tessuto sociale cittadino e, vista la loro energia positiva e le idee innovative, un valore aggiunto per l’intera comunità". Uno scambio equivalente, perché, come afferma Bonanno "A sua volta, il mondo associativo rappresenta per i giovani un’importante opportunità, perché consente loro di vivere percorsi di crescita, valorizzazione personale, condivisione, confronto e impegno per gli altri e per una società migliore".