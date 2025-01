La famiglia Anconetani ha annunciato la celebrazione di una Messa in ricordo di Aldo Agroppi, ex allenatore del Pisa nella stagione 1981-82, scomparso all’età di 80 anni. L’appuntamento è per domani alle 9.30, alla Chiesa di Santa Marta, dove Don Luca officerà la funzione. Agroppi è ricordato per aver guidato il Pisa alla prima promozione in Serie A dell’era Romeo Anconetani, nel 1981-82, rompendo un digiuno di 13 anni. Con il suo spirito schietto, fu uno dei pochi tecnici a concludere la stagione senza essere esonerato dal "Presidentissimo". Quell’anno i nerazzurri chiusero al secondo posto con 47 punti, frutto di 12 vittorie, 23 pareggi e solo 3 sconfitte. "La famiglia Anconetani invita chiunque desideri partecipare a unirsi alla commemorazione", scrivono i discendenti del Presidentissimo per rendere omaggio a un allenatore che lasciò il segno con una storica promozione.