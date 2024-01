’Un po’ di cose al Lumiere’, tre icontri con gli autori

"Un po’ di cose al Lumiere", si chiama così la rassegna che apre il 2024 dell’ex cinema di vicolo del Tidi. Tre incontri a ingresso gratuito in cui gli autori presenteranno le loro ultime pubblicazioni. Primo appuntamento il 19 gennaio alle 18.30 con Stefano Nazzi e il suo libro "??l volto del male - Storie di efferati assassini". Dieci racconti, storie, che includono casi noti e meno famosi, evidenziano come il male si propaghi come cerchi concentrici, causando dolore persistente. Comprendere l’origine del male è complesso, ma i suoi effetti perdurano a lungo, se non per sempre. Il 3 febbraio spazio alla musica: sul palco salirà Alberto Bianco. Bianco ha registrato sei dischi in studio, ha prodotto i primi due di Levante, suona il basso con Niccolò Fabi e, come autore, ha partecipato alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo con il brano interpretato da Giorgia "Parole dette male". Ha collaborato con Margherita Vicario, Dente, Colapesce, Roberto Angelini, i Selton e molti atri musicisti della scena indipendente italiana. Il 9 febbraio (alle 18) arriverà Simone Pieranni, noto esperto di Cina, con "??ecnocina- Storia della tecnologia cinese dal 1949 ad oggi", in cui l’autore offre una prospettiva unica sulla storia della Repubblica popolare cinese attraverso documenti inediti. Insieme a lui interverrà Giorgio Cuscito di Limes che presenterà "??i ??inping - Come la Cina sogna di diventare impero". Ospite del 23 febbraio (alle 18.30) sarà, invece, Giuseppe Pastore con il volume "??a che coppa abbiamo noi - La maledizione europea della Juventus".