Un ironico "Osho" allo Scotto Festival

L’attualità passa anche dalla satira al Pisa Scotto Festival e lo fa tramite la pungente penna di Federico Palmaroli, in arte “Osho”,

che arriverà nel giardino pisano oggi, alle 18, per dialogare con la giornalista e direttrice artistica del Festival Francesca Petrucci. o Palmaroli nasce a Roma nel 1973. Di formazione umanistica, matura fin dall’adolescenza un vivo interesse per la tradizione popolare romana. Insofferente, goliardico, non allineato e grande appassionato di Futurismo.

La sua satira è diventata famosa grazie ai suoi meme, prodotto di una formula geniale che mescola le immagini del miglior foto-giornalismo internazionale con l’immediatezza della battuta tipica del fumetto. Una capacità straordinaria che in poco tempo ne ha fatto un cult in rete (oltre 1 milione e 200mila i suoi fans solo su Facebook) e protagonista richiestissimo delle tv nazionali. Il suo ultimo libro si intitola “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra”: irriverente, politicamente scorretto, pronto a colpire con le sue battute tutte le forze politiche e le loro inesorabili incongruenze. In caso di maltempo si terrà all’interno del Bastione Sangallo.