"Tutti pazzi per i gatti". I mici nelle vetrine

"Tutti pazzi per i gatti". Nel caldo pomeriggio di ieri i negozi del centro storico erano affollati da gruppetti di curiosi intenti ad ammirare e accarezzare pregiati gatti di razza. Si è conclusa così la seconda edizione di "Pisa Cat Friendly", evento organizzato dall’allevamento Maine Coon ‘Brivido Cosmico’ con il patrocinio del Comune di Pisa, di Confesercenti Pisa e del Royal Victoria Hotel, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei gatti e, allo stesso tempo, sostenere i commercianti, attirando più gente nei negozi. Ad accogliere i curiosi insieme ai gatti c’erano i loro allevatori che, per tutto il pomeriggio, si sono resi disponibili a interagire con il pubblico nelle varie tappe del ‘percorso felino’ organizzato nel centro. Tra le tante razze in esposizione era presente un Bengala all’Emporio Armani in Borgo Stretto, un Ragdoll nella Bottega Etrusca, un Maine Coon nel negozio di abbigliamento di Fabrizio Di Sabatino, ideatore dell’evento che mira a rendere Pisa la prima città ‘cat friendly’ d’Europa. Nonostante le alte temperature, in tanti si sono riversati nei negozi attirati dal fascino felino, approfittandone per curiosare tra vestiti, scarpe e gioielli. "Questa seconda edizione, rispetto alla prima - spiega Di Sabatino - si è arricchita di iniziative di carattere divulgativo e scientifico, che si sono tenute al Royal Victoria Hotel, pensate per diffondere e alimentare la cultura felina e l’amore per i gatti". Proprio nella sede dello storico albergo gli appassionati hanno potuto ammirare anche l’esposizione ‘Fantasie di Gatti’ dell’artista Elisa Cerri e ‘Gatti sacri’ di Tanit Bianca. Tra le iniziative ha riscosso particolare successo l’intervento assistito con gatti di Erika Masoni con la partecipazione della cooperativa di San Miniato "La Pietra d’Angolo", durante il quale persone con disabilità hanno avuto la possibilità di maneggiare e accarezzare gatti estremamente docili. Una serie di eventi che hanno rivitalizzato il centro storico e che, promette Di Sabatino, "punterà ogni anno a rinnovarsi".

Stefania Tavella