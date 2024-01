Tutti i bonus per aiutare le famiglie. Bebè e anziani ma anche giovani

Bonus Mamma e Bebè, Bonus Benzina, Bonus Anziani, Bonus Tari, ecco le cinque misure messe in campo dall’amministrazione comunale di Pisa per aiutare le famiglie in difficoltà. Tutti i Bonus Sociali sono gestiti dall’Ufficio Sociale del Comune mentre i contributi del bando Sport per Tutti sono gestiti dall’Ufficio Sport di Palazzo Gambacorti. Bonus Benzina. È possibile presentare domanda fino alle 23.59 del 22 gennaio. Contributo una tantum in favore dei nuclei composti da una o due persone e con un reddito ISEE fino a 15mila euro per l’acquisto di carburante per il proprio mezzo di trasporto. Mssimale di 75 euro per un nucleo di un componente e di 150 euro per un nucleo di due componenti.

Bonus Mamma e Bebè. È possibile presentare domanda fino alle 23.59 del 25 gennaio. L’agevolazione prevede un contributo fino a 1.500 euro per ogni figlio nato nel 2023, spendibile presso farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità; avere un Isee pari o inferiore a 25.000 euro.

Bonus Tari Famiglie 2023. Fino al 15 gennaio sarà possibile presentare domanda. Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; Isee ordinario in corso di validità di importo inferiore a 25mila euro.

Bonus Tari Giovani 2023. Fino al 15 gennaio sarà possibile per i cittadini presentare domanda. Per poter accedere all’agevolazione bisogna avere una età inferiore a 36 anni. Ai beneficiari verrà assegnato un contributo economico fino ad un massimo del 40% di quanto dovuto e pagato per la tassa Tari 2023 per l’utenza domestica dell’abitazione di residenza. Gli eventuali residui verranno distribuiti fino ad un massimo del 50% di quanto dovuto e pagato.

Bonus Anziani 2023

Fino alle 12 del 18 gennaio è possibile presentare domanda per i contributi 2023. Il bonus è finalizzato a favorire un miglioramento della qualità della vita delle persone anziane in condizione di vulnerabilità, garantire loro la permanenza nel proprio domicilio mantenendo una buona condizione di vita. Il valore del contributo sarà determinato sulla base del numero delle istanze ammesse, ma non supererà i 2.400 euro annui.

Sport per Tutti – Famiglie con bambini (6-18 anni). Possono richiedere il contributo i nuclei familiari con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. I nuclei familiari devono possedere un Isee in corso di validità fino al massimo di 25.000 euro. L’entità del contributo è di 150 euro a bambino, fino ad un massimo di 450 euro a famiglia.

Sport per Tutti - Adulti over 65. Possono partecipare soggetti interessati con un’età che parte dai 65 anni (anche da compiersi entro il 31.12.23), e residenti stabilmente nel Comune di Pisa interessati a praticare sport/attività sportive presso i soggetti accreditati al progetto. L’elenco dei soggetti che hanno aderito all’iniziativa e delle discipline che rientrano nel progetto è disponibile nella pagina Servizi online, sezione Sport – Sport per tutti 2023-24 (adulti). Gli interessati devono possedere un ISEE in corso di validità fino al massimo di 25.000 euro L’entità del contributo omnicomprensivo è di 150 euro.