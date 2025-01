Tramontana vince a tavola: tutti i premiati

Il ristorante "La Mescita" di via Cavalca ha vinto la nuova edizione del "Gioco del ponte a tavola", iniziativa di Confesercenti per far rivivere la competizione di Ponte di mezzo in cucina. Dodici ristoranti pisani, sei di Tramontana e sei di Mezzogiorno, si sono affrontati in una sfida culinaria per decretare chi è il migliore della città ai fornelli. Una sorta di rivincita del Gioco simbolo di Pisa, che lega sempre più la cittadinanza alla tradizione storica cittadina. "Grazie a questi eventi - dice il presidente di Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino - il Gioco del Ponte vive tutto l’anno".

La competizione ha visto sfidarsi per il premio finale l’Osteria San Paolo di Mezzogiorno col suo "Risotto di Soiana" e La Mescita di Tramontana, che ha trionfato grazie alla ricetta della "Guancia di manzo brasata al vino rosso con purè di patate". "La gara culinaria di Confesercenti - afferma l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini - si inserisce nel fitto calendario di eventi legati al nostro Gioco, che grazie anche a questi eventi è molto vissuto durante tutto l’anno e lega sempre di più il tessuto sociale e cittadino alle nostre tradizioni storiche".

Ma non solo la tradizione viene valorizzata. "Il Gioco del Ponte e tutto ciò che gli gira attorno - commenta il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini - possono essere un’ottima leva turistica: la tradizione storica va tenuta viva tutto l’anno e ribadire che Pisa non è solo la Torre. Confesercenti ha avuto la voglia di unire la storia Gioco e quella culinaria pisana e noi faremo il possibile per supportare queste iniziative".

Oltre al vincitore, sono stati assegnati dei premi speciali a due ristoranti. Per Mezzogiorno è stato conferito alla "Buca di San Ranieri", mentre a Tramontana è il ristorante "The Pick a Flower".

Mar.Fer.