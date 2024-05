Torna "La Nazione incontra...". Social, marketing,cinema e teatro. Come cambia la comunicazione

Domani in Largo Ciro Menotti dalle 18 torna la rassegna di talk show "La Nazione incontra.... Aperitivo in Borgo" per riflettere sui principali fenomeni di costume dei tempi nostri. Gli ospiti di domani saranno la giovane imprenditrice pisana Irene Jin, ceo e cofondatrice di Jungler, una startup di influencer marketing, e l’attore David Pratelli. Nata e cresciuta a Pisa, ma di origini cinesi, Jin è anche docente di social media marketing e influencer marketing e una delle più giovani esperte di comunicazione, pubblicità e marketing. Con loro parleremo della comunicazione in continuo cambiamento e che ha un impatto sempre maggiore nel costume e nell’opinione pubblica. "Per restare al passo coi tempi - spiega Jin - è fondamentale adottare una mentalità agile, aperta al cambiamento e curiosa. Bisogna riuscire ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, investire in formazione continua per rimanere al passo con le ultime tendenze e sviluppare strategie di comunicazione flessibili". E quali strumenti servono più di altri? "La comprensione approfondita di dati e analisi di mercato è cruciale per identificare le opportunità emergenti insieme a una forte consapevolezza dei trend e delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, che consentono una comunicazione più personalizzata e mirata, creando un legame più forte con il pubblico anticipando le sue esigenze". Quali sono le principali differenze tra mercato italiano e internazionale? "In Italia, la digitalizzazione si è evoluta come fattore cruciale per la competitività delle imprese, con un aumento molto importante degli investimenti in marketing negli ultimi anni (principalmente dopo la pandemia). Tuttavia, il ritmo di crescita e di investimenti è molto inferiore rispetto ad altri mercati internazionali. Nel marketing digitale, le principali differenze includono diversi aspetti chiave, tra cui social utilizzati (in Italia i principali sono Instagram e Facebook), fattori linguistici/culturali e soprattutto una rigidità normativa su molte tipologie di attività".

Anche l’intrattenimento è sempre più social, cinema e teatro così come li conosciamo rischiano di estinguersi? "L’evoluzione dell’intrattenimento verso una dimensione sempre più social e interattiva non necessariamente mette a rischio l’esistenza del cinema e del teatro tradizionali, ma piuttosto li spinge a reinventarsi e adattarsi alle nuove esigenze del pubblico attraverso l’interazione online sui social networks. Penso quindi che cinema e teatro devono integrare al più presto elementi digitali e interattivi per arricchire l’esperienza degli spettatori, creando nuove forme di narrazione e coinvolgimento".

Gab. Mas.