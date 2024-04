Tamponamento in FiPiLi. Tra i feriti ragazzo disabile

PISA

Quattro feriti nell’incidente tra un camioncino e un Fiat Doblò in FiPiLi, poco dopo lo svincolo Pisa Est in direzione Firenze. Il camioncino ha tamponato violentemente l’auto sulla quale si trovavano tre persone. Tra questi un ragazzino disabile. Quattro i feriti. Tra loro anche il conducente del camioncino che dopo l’urto si è ribaltato su un fianco. I quattro feriti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello in codice giallo. L’apprensione dei primi momenti successivi allo scontro, in particolare per le condizioni del ragazzino portatore di handicap, è andata pian piano attenuandosi man mano che il personale medico dell’ospedale effettuava gli accertamenti. Nessuno è in pericolo di vita. Tutti sono stati ricoverati in osservazione e per essere sottoposti a ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenute le ambulanza delle Misericordie di Montecalvoli e Ponsacco e della Pubblica Assistenza di Pisa, i vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa, le pattuglie della polizia stradale di Pisa e Lucca. Il tamponamento, come detto, è accaduto sulla corsia in direzione Firenze poco dopo lo svincolo di Pisa Est. In quel tratto, poco dopo, c’è anche un cantiere di lavori. L’incidente e il cantiere hanno causato molti disagi alla circolazione che è rimasta bloccata e poi ha ricomonciato a scorrere lentamente, con code che hanno raggiunto il tratto prospiciente l’aeroporto.

I feriti sono tutti maschi di 65, 45 e 17 anni. L’età del conducente del camioncino non è stata resa nota. Particolarmente impegnative anche le operazioni per raddrizzare il mezzo pesante e consentirne così la rimozione dalla superstrada. Anche per questo motivo i rallentamenti e le code si sono protratti fino al pomeriggio inoltrato. La normale circolazione in FiPiLi è stata ripristinata intorno alle 18,30.

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 16. Il primo intervento dei pompieri è servito a estrarre dalle lamiere dell’auto e dell’autocarro i quattro feriti per affidarli alle cure dei sanitari delle ambulanze e dell’automedica. Sul posto anche gli addetti di Avr, la società che ha in gestione la FiPiLi.

g.n.