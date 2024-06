Svolta per le Torri. Lo studio Ati Project compra quella Nord. Operazione da 20 milioni

di Gabriele Masiero

PISA

Svolta decisiva per il parco delle Torri del gruppo Bulgarella. La Torre nord è stata infatti acquistata da Ati Project, studio internazionale di architettura e ingegneria con sede a Pisa, specializzato in progettazione integrata. Una realtà imprenditoriale giovane e solidissima che insedierà nell’immobile la sua sede principale dove lavoreranno circa 300 dipendenti tra impiegati e professionisti. Si tratta di un’operazione del valore di circa 20 milioni di euro portata a termine grazie all’impegno dell’advisor, lo studio Guidi-Mazzanti di Pisa, che si è interfacciato in tutte le fasi cruciali con l’avvocato Federico Tumbiolo (nella foto in basso) che ha curato gli interessi di Edilcentro, parte venditrice. Il progetto definitivo della Torre nord sarà svelato nei prossimi giorni dai nuovi proprietari. L’immobile si sviluppa su 14 piani e gli ultimi sette saranno occupati dalla sede dello studio di architettura e progettazione, mentre il piano terra sarà destinato a bar-ristorante e ad altri spazi per uso commerciale, mentre nei restanti sei piani saranno realizzati 24 appartamenti di varie tipologie a uso residenziale. "Siamo felicissimi di aver raggiunto questo importante traguardo per il futuro dei nostri collaboratori e della nostra società - ha detto Branko Zrnic, presidente di Ati Project (nella foto a destra) - perché ci permetterà di avere una sede che rappresenta appieno la nostra identità". Il ceo della società, Luca Serri, ha inoltre osservato che "il completamento delle Torri è un’importante operazione di ricucitura del tessuto urbano di grande valore anche per la città e, in particolare, farà da acceleratore per la conclusione dei lavori di un importante cantiere aperto da oltre un decennio, dando grande valore a tutto il quartiere". Con la cessione della Torre nord il gruppo Bulgarella mette a segno un risultato commerciale di enorme rilievo, che consentirà l’ingresso di una importante liquidità nelle casse societarie per proseguire, ha sottolineato Tumbiolo, "non solo nel completamento del Parco delle Torri, con la seconda torre che sarà destinata a uso residenziale, ma anche con gli spazi verdi e il laghetto a servizio dell’intero complesso immobiliare e soprattutto con i progetti per Ospedaletto per contribuire fattivamente a rendere la città più moderna e accogliente e anche nell’ottica di offrire soluzioni abitative per aumentare anche il numero di residenti in città". Quelli che verranno realizzate in via Bargagna, ha assicurato Tumbiolo, "saranno soluzioni all’avanguardia: appartamenti in classe energetica A4, con riscaldamento a pavimento radiante, raffrescamento canalizzato, interamente domotici e decisamente improntati all’ecosostenibilità disegnando un nuovo skyline cittadino e un nuovo quartiere green per garantire la migliore qualità della vita: immerso nel verde, si potrà passeggiare nel giardino condominiale con aree attrezzate, il parco per i bambini del quartiere, davanti al Parco Europa e vicino a tutti i servizi, con un piccolo lago artificiale all’interno del condominio".