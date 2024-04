Storia illustrata del Mobile di Cascina: il nuovo libro di Antonio Martini

Cascina 9 aprile 2024- Martedì 16 aprile, alle 17.00, la sala del consiglio comunale di Cascina ospiterà la presentazione del libro di Antonio Martini dal titolo “Storia illustrata del Mobile di Cascina: la Mostra Campionaria 1922-2022”. All’evento, oltre all’autore e alla casa editrice Pacini Editore, interverranno anche il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora alla cultura Bice Del Giudice. Il libro è il racconto di una bella avventura durata quasi un secolo, fatta di povertà ma anche di tanto impegno, genialità e concretezza, in un paese prevalente formato da semplici agricoltori, che trovarono la forza e la volontà di ‘forgiare’ i propri figli indirizzandoli verso una nuova vita, un nuovo lavoro, un nuovo mestiere: la costruzione del mobile. “La storia produttiva di Cascina – spiega il sindaco Michelangelo Betti – passa necessariamente da due attività strettamente legate tra di loro: l’agricoltura e la lavorazione del legno, intesa prima come costruzione di utensili poi per la realizzazione di mobili una volta finita l’era agricola. Terminate le grandi produzioni agricole, i cascinesi hanno saputo reinventarsi con impegno e genialità: lasciati i campi, passarono alla lavorazione del legno e alla costruzione dei mobili. Una conversione che portò a far apprezzare questa produzione in tutta Italia, con il riconoscimento della prima grande mostra del mobilio nel 1922 arrivata poi fino a pochi anni fa. Questo nuovo libro di Antonio Martini ha saputo raccogliere e raccontare una grande avventura durata quasi un secolo, fatta di povertà ma anche di tanto impegno e voglia di reinventarsi di continuo. Un ritratto della nostra Cascina fatto di storie, volti e personaggi che hanno lasciato il segno”. Antonio Martini nasce a Cascina il 9 maggio 1939, compie gli studi artistici nella scuola d’Arte di Cascina e successivamente all’Istituto d’Arte di Porta Romana a Firenze dove consegue il diploma di Magistero. Ha illustrato diversi libri dedicati a poeti “vernacolari” ed ha collaborato per lunghi anni con le riviste «Il Gobbo» e il «Tramme». La sua passione per la narrativa, unita a una scrupolosa ricerca storica, lo porta alla pubblicazione delle seguenti opere: “Acqua Consolata”, 2002; “Cascina nella Battaglia”, 2004; “Pisa. I Capolavori della Fede”, 2005; “Antonella Gamba”, 2006; “Garibaldi a Cascina”, 2007; “Terra di Cascina”, 2009; “Legno e Disegno. Dalle prime botteghe alla Mostra del Mobilio: Storia dell’artigianato a Cascina”, 2012; “La Gipsoteca di Cascina”, 2018; “Cascina e il suo Territorio”, 2019; “Miserere Nobis Domine”, 2020; “Cascina Ottocento”, 2022.