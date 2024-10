Solidarietà: dalla Guardia di Finanza un bus all’associazione Agbalt

Pisa, 16 ottobre 2024 – All’interno del programma delle iniziative di valorizzazione della ricorrenza del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Pisa è intervenuto in aiuto dell'Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore (Abalt): all’inizio del mese di ottobre ha messo a disposizione un bus Iveco Daily da 19 posti per accompagnare i piccoli pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica del Santa Chiara di Pisa per partecipare all’evento 'Winners Cup 2024', torneo internazionale di calcio a 7 che coinvolge vari reparti di oncoematologia pediatrica italiani ed europei. La manifestazione si è svolta il 5 e 6 ottobre all’interno del Centro Sportivo ‘Sandro Pertini’ di Milano.

Il bus della Guardia di Finanza ha trasportato nel capoluogo lombardo 12 ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 21 anni, in cura oncologica o in fase di off-therapy, insieme a 3 accompagnatori. Sono stati donati ai piccoli degenti anche dei gadgets commemorativi del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

La 'Winners Cup 2024' è un evento unico al mondo nel panorama sportivo, che coniuga sport e sociale. È stato ideato dal dottor Andrea Ferrari, pediatra oncologo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal 1994, al fine di promuovere un momento di incontro e socializzazione per ragazzi con un percorso di vita comune, nell’intento di promuovere i valori dell’aggregazione, dell’interazione, della condivisione e dell’inclusione sociale mediante lo sport.