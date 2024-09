Senza esito le ricerche dei dispersi

(Pisa)

Senza sosta. Passando al setaccio e sotto la lente ogni angolo dove acqua e fango sono passate come una furia. Proseguono da oltre 144 ore le ricerche dei dispersi in seguito all’esondazione del fiume Sterza del 23 settembre scorso. La macchina dei soccorsi vede ancora impegnate 40 unità di personale operativo dei vigili del fuoco, provenienti dai comandi della Toscana con 15 automezzi. Sono incessanti ricerche che finora hanno dato esito negativo, su tutto il tratto di fiume interessato dall’evento, sia via terra, che aerea, con l’ausilio di esperti in topografia, conduttori di macchine movimento terra, piloti di drone, personale soccorritore fluviale alluvionale, squadre specializzate in tecniche speleo alpine fluviali e squadre ordinarie. In campo anche tantissimi volontari. Tutti con un obiettivo: ritrovare nonna e nipote dispersi nella terribile alluvione che ha colpito la zona. Noah e Sabine, non si trovano. A Canneto, al confine tra i comuni di Montecatini Valdicecina e Monteverdi Marittimo si lavora si continua a lavorare per restituirli ai familiari.

Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco – spiega una nota – ha ispezionato il tratto di fiume fino alla confluenza del fiume "Cecina". Da sei giorni in appoggio c’è una copiosa presenza di personale di varie associazioni di volontario, personale della Provincia di Pisa e dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Val di Cecina. Il bimbo, Noah, e la nonna materna Sabine erano in vacanza con i genitori del piccolo e il marito della donna dispersa in una casa in prossimità del torrente.

Carlo Baroni