Sanità: al via l’ambulatorio di Diabetologia in sinergia tra Aoup e Asl

Pisa, 17 aprile 2024 – Ha preso il via nella Casa della Salute di Via Garibaldi a Pisa il primo ambulatorio congiunto tra Azienda USL Toscana nord ovest e Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana dedicato ai diabetici. Tutti i lunedì gli specialisti diabetologi delle due aziende si alterneranno per dare assistenza ai pazienti inviati dai medici di famiglia sia come presa in carico di prima diagnosi sia per necessità di approfondimento di persone con patologia già nota.

“Con questo nuovo percorso – spiega Graziano Di Cianni, direttore Diabetologia Azienda USL Toscana nord ovest – viene compiuto un altro passo avanti per la realizzazione della medicina di prossimità che prevede offerte all’interno delle sedi territoriali specificatamente dedicate ai pazienti cronici e basate su una sinergia funzionale tra medici di famiglia e specialisti. Grazie alla nuova organizzazione riceveremo le segnalazioni direttamente dai medici di famiglia e organizzeremo esami di primo livello riservando alle strutture ospedaliere eventuali accertamenti più impegnativi. In questo sarà fondamentale la sinergia professionale messa in piedi con i colleghi dell’Azienda ospedaliera universitaria”.

"Volentieri abbiamo contribuito alla realizzazione di questa attività - dice Piero Marchetti, direttore della U.O. di Diabetologia e Malattie Metaboliche di AOUP e professore di Endocrinologia presso l'Università di Pisa - Crediamo fortemente, infatti, nella necessità di integrare e condividere competenze e saperi tra i professionisti sanitari, con il cittadino al centro delle dinamiche di prevenzione e cura, in un contesto di accoglienza e reciproco arricchimento. Ringrazio pertanto la Direzione aziendale e tutti i colleghi, dell'ospedale e del territorio, per il loro fattivo contributo alla riuscita di questa attività".

COME ACCEDERE. Per accedere al nuovo servizio ambulatoriale sarà sufficiente rivolgersi al proprio medico di famiglia che avrà a disposizione un canale diretto di prenotazione. Mensilmente saranno circa 50 i pazienti presi in carico ovvero 600 persone in un anno troveranno risposte specialistiche senza necessità di recarsi in ospedale.

“La Casa della Salute di via Garibaldi – dice Cristina Laddaga, direttrice della Zona Distretto Pisana – con questa offerta consolida il suo ruolo di riferimento della sanità territoriale. In questo modo, seguendo quelle che sono le recenti disposizioni normative, sosteniamo le Case della Salute promuovendo l’integrazione tra i professionisti al fine di migliorare i servizi assicurati attraverso una rete multiprofessionale sempre più diffusa e vicina, anche fisicamente, alle esigenze dei cittadini che possono quindi trovare risposte ai loro bisogni sanitari senza rivolgersi impropriamente al pronto soccorso o comunque ai servizi ospedalieri”.