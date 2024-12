San Giuliano Terme: avviata la ricerca di immobili da destinare ad emergenza abitativa

San Giuliano Terme (PI), 19 dicembre 2024 – Il Comune di San Giuliano Terme lancia un'importante iniziativa sociale per contrastare l'emergenza abitativa, pubblicando un avviso pubblico rivolto a proprietari, agenzie immobiliari e cittadini disponibili a mettere a disposizione immobili residenziali per famiglie e persone in condizione di disagio socio-economico.

"Questa misura nasce dall'esigenza di essere vicini alle fasce più fragili della nostra comunità" dichiara il sindaco Matteo Cecchelli. "Vogliamo costruire una rete di sostegno concreta che possa dare risposte immediate a chi si trova in difficoltà abitativa".

L'obiettivo è reperire appartamenti e case indipendenti che possano offrire una soluzione abitativa temporanea a soggetti particolarmente vulnerabili: famiglie a rischio sfratto, persone senza fissa dimora, nuclei in situazione di precarietà sociale. Particolare attenzione sarà riservata alla posizione geografica degli immobili – preferibilmente vicini ai servizi essenziali e ben collegati – nonché all’efficienza energetica, alla sicurezza degli ambienti e all’accessibilità per persone con mobilità ridotta.

"Il nostro impegno è garantire dignità abitativa a chi si trova in un momento di fragilità" aggiunge l'assessora al sociale e alle politiche abitative Candida Pugliese. "Questa manifestazione di interesse rappresenta un ponte tra le esigenze dei cittadini in difficoltà e le opportunità che il territorio può offrire".

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate entro il 10 gennaio 2025 alle ore 12 tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [email protected]. I proponenti dovranno fornire una descrizione dettagliata dell'immobile, precisando ubicazione, superficie, stato manutentivo, condizioni di locazione e ogni ulteriore informazione utile per la valutazione.

"Questa iniziativa – conclude il sindaco Matteo Cecchelli – rappresenta un impegno concreto per sostenere chi si trova in difficoltà, promuovendo soluzioni abitative adeguate e rispondendo a situazioni di emergenza con tempestività e sensibilità sociale". L'avviso completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme al seguente link.