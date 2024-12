Recuperata la casa cantoniera: "Sarà la sede della barca celeste"

"La Barca Celeste del Palio di San Ranieri avrà una sua sede". A dirlo è stato il sindaco di Pisa, Michele Conti, durante la consegna delle chiavi avvenuta ieri, tra Anpas e Comune di Pisa, della vecchia casa cantoniera che si trova sulla sponda destra dell’Arno, in corrispondenza del ponte dell’Aurelia. La casa, infatti, ha spiegato il primo cittadino, "verrà recuperata e ristrutturata e finalmente potrà trovare qui la sua sede la Barca Celeste. Dopo oltre 40 anni l’amministrazione avrà la soddisfazione di avere sistemato anche questa vicenda, anche se – promette Conti -, non finiremo qui. Il prossimo obiettivo sarà il recupero anche della sede della Barca Gialla in via delle Piagge".

Il Comune di Pisa ha, infatti, ottenuto da Anas la disponibilità per 20 anni della vecchia casa cantoniera, e si occuperà dei lavori di ristrutturazione per trasformarla nella sede idonea per lo svolgimento di attività associativa finalizzata al canottaggio.

Attualmente l’immobile si trova in situazione di abbandono. I lavori, ha annunciato il sindaco Conti, "saranno a carico del Comune che ha già avviato le procedure per l’affidamento per un importo complessivo di 242mila euro, mentre la fine del cantiere è prevista a primavera". "Si tratta di un immobile - ha commentato l’assessore al patrimonio Filippo Bedini -, in una posizione strategica accanto alla Golena dell’Arno; uno spazio da anni in mano al degrado, oggetto di occupazioni abusive, che hanno determinato anche un peggioramento delle condizioni di vivibilità di questo bellissimo spazio sul lungo fiume".

Tra i lavori principali, è prevista la realizzazione di uno spazio per la palestra docce, spogliatoi e un’area per il deposito barche, oltre ad un accesso al fiume tramite la realizzazione di una rampa. "Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato l’assessore allo sport Frida Scarpa - di restituire alla città un altro immobile riqualificato contribuendo a tutelare il diritto allo sport e facendo un passo importante verso l’obiettivo di uno sport accessibile a tutti. Senza infrastrutture adeguate, questo diritto, infatti non può essere garantito".

Alla firma della concessione era presente per Anas Salvatore Musumeci. "Siamo lieti – ha detto -, di contribuire alla realizzazione di un circolo sportivo per giovani e ci auguriamo che diventi un punto di eccellenza".

Enrico Mattia Del Punta