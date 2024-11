Provincia di Pisa: 3 milioni per viabilità post-alluvioni

Pisa, 12 novembre 2024 - Nella seduta del Consiglio Provinciale di Pisa di lunedì 11 novembre, è stata approvata a maggioranza una variazione di bilancio fondamentale per la realizzazione di interventi di somma urgenza in risposta ai recenti eventi alluvionali che hanno colpito le aree di ValdiCecina e Valdera. Il documento, sostenuto dalla maggioranza con l'astensione del gruppo di opposizione, prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro dall’avanzo di amministrazione, destinato al ripristino della viabilità danneggiata.

Le strade interessate dagli interventi. Gli interventi previsti riguarderanno diverse arterie principali della viabilità provinciale. La somma stanziata coprirà i lavori di ripristino per le seguenti strade. Si parte dalla SP 18 dei quattro comuni interessati, la SP 19 della Camminata, quindi la SP 57 del Poggetto. Nel caso le risorse risultino sufficienti, gli interventi potranno essere estesi anche alla SP 13 del Commercio, colpita particolarmente dall'evento alluvionale del 18 ottobre, e ad altre strade come la SP 20 del Lodano e la SP 329 del Passo di Bocca di Valle. Questa manovra rappresenta un importante passo per ripristinare la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture locali, dimostrando la tempestività dell’intervento della Provincia di Pisa e l’impegno per il sostegno delle comunità colpite.

L'appello al Governo. Il presidente della provincia di Pisa Massimilano Angori ha sottolineato la gravità dei danni causati dagli eventi meteo avversi, evidenziando come il valore complessivo dei danni alla viabilità provinciale ammonti a circa 12 milioni di euro. "Auspichiamo," ha dichiarato, "che il Governo possa intervenire per contribuire alla copertura delle spese, dato che anche il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha effettuato sopralluoghi sul territorio per valutare l’entità dei danni".