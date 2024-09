Primo giorno anche al serale con un buffet

Anche per il corso serale dell’Istituto Matteotti di Pisa è arrivata la prima campanella: una moltitudine di visi un po’ smarriti è entrata per la prima volta nei locali della scuola e quest’anno i nuovi arrivati hanno trovato una sorpresa imprevista. I professori e i ‘veterani’ della scuola, assieme ai tecnici e a tutto il personale non docente, hanno deciso di accogliere le matricole con un piccolo ‘buffet’ di benvenuto. "Un modo per rompere il ghiaccio in maniera conviviale e per addolcire (non solo metaforicamente) le difficoltà e i tentennamenti del primo ingresso", spiega il preside del Matteotti, professor Salvatore Caruso. Ragazzi stranieri che hanno ancora qualche difficoltà con l’italiano, uomini e donne già adulti che hanno deciso di riprovarci dopo anni, giovanissimi destinati altrimenti ad abbandono e dispersione. Come sempre, accanto alle attività curriculari sono previste iniziative per migliorare la formazione professionale degli studenti: stage in aziende del territorio particolarmente inclini all’innovazione, ristorante didattico aperto a veri clienti ‘esterni’, partecipazione a mostre, uscite ‘cinematografiche’ - e quest’anno anche un incontro, a distanza, con un enologo francese. "Le porte della sezione adulti del Matteotti sono ancora aperte per accogliere le iscrizioni – ricorda la professoressa Lafargue, referente del corso – non perdete questa occasione di vivere un’esperienza che vi sorprenderà, permettendovi inoltre di migliorare il vostro futuro lavorativo".