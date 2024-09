Prevenzione, screening e vaccini: la Casa della Salute ospita un nuovo “open day”

Pisa, 11 settembre 2024 – Il 12 settembre, dalle 10 alle 18.00, alla Casa della Salute di Pisa (poliambulatorio di via Garibaldi, 198 – 1° piano) si svolgerà il quarto “Open Day” rivolto ai cittadini che desiderano effettuare visite di prevenzione, vaccinazioni e screening gratuiti. Non serve appuntamento. Inoltre, sarà possibile entrare in contatto con medici e infermieri per un consulto relativo ai percorsi dedicati alle malattie croniche e alle diverse forme di prevenzione.

Inoltre, dalle 15 alle 18, in collaborazione con AIMA (Associazione Malati Alzheimer) si terrà un incontro aperto al quale parteciperanno neurologi, psicologi, dietologi che illustreranno le diverse possibilità per prevenire e affrontare il declino cognitivo causato dalle malattie neurodegenerative.

Oltre alle pratiche amministrative (CUP compreso), i pazienti con patologie acute e croniche possono recarsi senza appuntamento ogni giorno, tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18, e le mattine del lunedì e venerdì. Inoltre, grazie anche alla presenza di un esperto team infermieristico, coloro che soffrono di patologie croniche hanno un percorso di cura dedicato (ad esempio per le ferite difficili, la cura del piede diabetico, il posizionamento e lavaggio del pic e port, ecc).

Non solo, i pazienti assistiti alla Casa della Salute hanno la possibilità di accedere alle visite specialistiche e ad esami strumentali ma anche altri cittadini. Tutte le informazioni sulle attività sono pubblicate sul sito della ASL all’indirizzo www.uslnordovest.toscana.it nella sezione distretti – Pisa – Casa della salute e possono essere richieste anche scrivendo una mail a [email protected].