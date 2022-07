Porta via dal canile il cane e fa mordere due donne alle Poste

Pisa, 27 luglio 2022 - Si è presentato al canile per recuperare il suo cane Argo. E lo ha fatto pur conscio del sequestro in atto. Lo stesso responsabile della struttura glielo ha consegnato. Infatti lo scorso 13 giugno, il 62enne era stato sorpreso mentre picchiava una donna sotto i portici delle Poste centrali, per evitare di farsi identificare, aveva aizzato il cane contro un agente della polizia municipale che così era stato morso, l'uomo poi era stato tratto in arresto dal Nosu.

A seguito di diverse testimonianze raccolte, che riferivano di svariati comportamenti violenti del padrone su Argo, l'uomo poi era stato denunciato per maltrattamento sugli animali, che ha portato al sequestro del cane. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, dopo la fuga con Argo dal canile, di qualche giorno fa, il 62enne, pregiudicato per reati contro la persona e inerenti gli stupefacenti, si sarebbe nuovamente incamminato verso le Poste centrali dove avrebbe malmenato una donna e aizzato l'animale contro altre due che sono state morse dall'animale.

Quest'ultime sono state tempestivamente soccorse e medicate sul posto dai sanitari del 118. Intanto gli agenti, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, assieme ad una squadra delle Guardie Zoofile del Nogra, si sono recati in via Fra Mansueto, nell'abitazione popolare (occupata abusivamente) dove risiede l'uomo. Dopo aver proceduto alla perquisizione dell'appartamento, il cane Argo è stato preso in carico dagli agenti che lo hanno riportato al canile. Il padrone dell'animale, invece, è stato denunciato per avere violato il sequestro e insieme a lui è stato deferito anche il responsabile della struttura.