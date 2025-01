Porta a Lucca: "Ztl per residenti durante i match"

"Siamo felici che al circolo del Pd di Porta a Lucca, Gagno, Porta Nuova e I Passi si siano accorti della moltitudine di interventi che l’amministrazione comunale sta pianificando e realizzando nella zona che si sommano a tutti quelli già terminati e in corso nell’intero territorio comunale. Non c’è complimento più grande di sentirsi dire che Pisa è un cantiere aperto". Così i consiglieri comunali del centrodestra Angelo Ciavarrella e Lorenzo Vouk (Pisa al Centro), Maurizio Nerini ed Elena del Rosso (Fratelli d’Italia) e Veronica Poli (Lega) replicano alle perplessità espresse dai dem sulla realizzazione del Pisa Training Centre e, anzi, annunciano "la realizzazione di una Ztl per i residenti in occasione delle partite dei nerazzurri e l’impiego di navette per portare i tifosi allo stadio unitamente ad altri provvedimenti". Inoltre sottolineano che "uno degli elementi distintivi di questa amministrazione è l’attenzione al verde pubblico con la realizzazione di grandi parchi urbani e di aree attrezzate per la pratica di attività sportive all’aperto quindi anche in questo campo al circolo Pd possono rasserenarsi".

Secondo Ciavarrella, Vouk, Nerini, Del Rosso e Poli, inoltre, "oltre alle idee abbiamo anche la capacità di intercettare i fondi necessari per realizzarle rendendo la città sempre più moderna, vivibile e attraente" per questo "stupisce che al circolo Pd chiedano ancora chiarezza sulla realizzazione del Pisa Training Centre, progetto su cui si sono spese milioni di parole e ore e ore di commissioni e consigli comunali". non si capisce quindi cosa non sia ancora chiaro". Semmai, avvertono i i consiglieri comunali del centrodestra la mossa dem, "sembra quella di cercare nuove scuse per ostacolarlo: della soppressione dei passaggi a livello sull’asse dei 4 quartieri con i provvedimenti viabilistici annessi ne beneficeranno enormemente tutti". Nessuna mancata trasparenza, concludono, anzi: "Quando sarà il momento i progetti saranno come sempre discussi e le osservazioni ricevute saranno esaminate attentamente".