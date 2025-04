Pisa ospita il raduno automobilistico di Renault 5 Gt Turbo e Fiat Uno Turbo

Pisa, 24 aprile 2025 - Dall'Alpi all'Etna, dal Volturno al Po, oltre 70 veicoli d'epoca arriveranno nella nostra provincia per il secondo "Rischieramento Nazionale" di Renault 5 Gt Turbo e Fiat Uno Turbo che si terrà domani e dopodomani tra Pontedera, Cascina e Pisa. Un evento, organizzato da Pisa Eventi Auto, radunerà sul territorio appassionati delle quattro ruote d'epoca da tutta l'Italia, con equipaggi che si arrivano anche da Sicilia e Veneto e piloti professionisti tanto regionali quanto nazionali, per omaggiare la rivalità tra la casa automobilistica francese e italiana durante il secolo scorso.

"L'iniziativa che sta per partire - commenta il presidente di Pisa Eventi Auto Alessandro Fratini - è il seguito del raduno, avvenuto nel 2024 e che ha riscosso un grande successo tanto di partecipanti quanto di pubblico vuole essere un tributo alla rivalità commerciale e sportiva tra Renault e Fiat. Uno scontro che negli anni '80 e '90 si è combattuto a colpi di utilitarie sovralimentate, che resero possibile possedere e viaggiare con auto piccole con accelerazioni e velocità proprie di quelle dei segmenti medio-alti. Domani e dopodomani - conclude Fratini - vorremo rendere omaggio a un pezzetto della storia a quattro ruote del nostro Paese".

Il programma dell'evento prevede che alle 17 di domani inizi una parata dei veicoli da Expo Motori 2025 in Piazza del Mercato a Pontedera. Dopo una mezz'ora, il carosello dei veicoli arriverà sui Lungarni con la staffetta auto e motociclistica e la scorta della Polizia Municipale e poi, sotto la Torre, ci sarà dalle 18 alle 23 un'esposizione delle auto d'epoca. Domani, invece, alle 11.15 la parata dei veicoli continuerà con una staffetta auto e motociclistica sulle colline pisane: la partenza è prevista da Cascina e il viaggio proseguirà a Latignano, Lavoria, Laura, Orciano Pisano e Pieve Santa Luce, per poi tornare indietro fino a Cascina. Infine, sempre domani dalle 9 alle 18 in Corso Matteotti e Piazza dei Caduti a Cascina ci sarà l'esposizione statica delle auto d'epoca.

L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa e di quello di Cascina e il supporto della Proloco di Cascina; la selezione e la gestione delle auto è curata da Pisa Eventi Auto.