Pisa migliore smart city del centro Italia

Pisa, 25 ottobre 2024 - Pisa premiata come migliore "smart city" del centro Italia spiccando tra i Comuni con popolazione tra 50 mila e 100 mila abitanti. La nostra città ha ricevuto nei giorni scorsi il premio di "City vision" che misura il grado di intelligenza dei Comuni italiani. A ritirare il premio alla quinta edizione degli Stati generali delle città intelligenti che si è svolto Padova nei giorni scorsi, è stato il vicesindaco e assessore alla smart city, Raffaele Latrofa. Un primato confermato anche dalla speciale classifica dei 110 Comuni capoluogo dove il Comune di Pisa si è piazzato al 12° posto, primo tra i comuni toscani.

"Una grande soddisfazione ritirare questo riconoscimento - ha detto il vicesindaco Raffaele Latrofa – che vede Pisa classificarsi prima tra le città di medie dimensioni dell’Italia centrale. Sin dall’inizio del nostro mandato ci siamo impegnati nel creare le migliori condizioni per rendere la città sempre più ‘intelligente’ e moderna nei servizi, nella qualità della vita, nella mobilità sostenibile. La soddisfazione, poi, è duplice perché da un lato già otteniamo un importante riconoscimento da un ente terzo molto qualificato che, in maniera indipendente, ha stilato una classifica su base nazionale, tenuto conto di molti parametri; dall’altro siamo nel pieno svolgimento di un importante progetto di smart city".

A questo proposito, Latrofa ha aggiunto: "Stiamo infatti lavorando a un bando pubblico che mette a gara la pubblica illuminazione, che dovrà tenere conto proprio di aspetti fondamentali quali la migliore valorizzazione dei nostri monumenti e il risparmio energetico, con led di ultima generazione che permetteranno risparmi del 25/30%, ma anche la decongestione dal traffico e dal parcheggio selvaggio dei quartieri cittadini. La sperimentazione partirà da Porta a Lucca, in occasione degli eventi sportivi allo stadio comunale. Entro fine anno pubblicheremo uno specifico bando con il criterio del project financing per l’affidamento del servizio. Si tratta di un punto qualificante del nostro mandato amministrativo e a breve potremo vederne la concreta realizzazione proprio in chiave di smart city. Inoltre, rivolgo un ringraziamento alla Pisamo, in particolare all’amministratore unico, Andrea Bottone, e al direttore generale Alessandro Fiorindi, e al loro staff per quello che in questi anni hanno saputo fare per creare le condizioni di una città sempre più intelligente, in particolare sul tema della mobilità e delle piste ciclabili".

Il primo premio assoluto è stato assegnato alla città di Milano. Il premio “City vision” promuove la cultura delle città intelligenti attraverso un’attività che intende mappare, distinguere e premiare le iniziative e i progetti più promettenti sviluppati in tutta Italia. Ogni anno, Blum e Prokalos elaborano il City Vision Score, un indicatore che misura il livello di “intelligenza” dei 7.896 Comuni italiani. Questo punteggio si basa su 30 indicatori suddivisi nelle sei dimensioni della città intelligente: Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, Smart People.