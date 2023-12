"Pisa Gospel Festival-Singing Love Together" esaurito

Musica, emozione, passione e beneficenza, in un Teatro Verdi affollato da un pubblico entusiasta che ha cantato, ballato applaudito e si è emozionato. Il "Pisa Gospel Festival - Singing Love Together", giunto alla sua XI edizione, ha trasformato il teatro in un palco di emozioni, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza indimenticabile. Organizzato e promosso dal coro Gospel "Voices Of Heaven Gospel Choir", il concerto ha presentato uno spettacolo arricchito dalla partecipazione speciale di Deborah Moncrief e i New Millennium Gospel Singers.

Coinvolgente fin dalle prime note, ha trasportato gli spettatori in un viaggio di armonie che ha toccato le corde dell’anima. Fra i brani, interpretazioni di alcuni classici della tradizione afro-americana ed emozionanti brani Gospel e Spiritual, magistralmente eseguiti dai due gruppi. Il Teatro Verdi esaurito ha fatto registrare un record di incasso: oltre 19mila euro che andranno all’associazione "Cuamm - Medici con l’Africa". Questa organizzazione svolge un ruolo fondamentale nella promozione e tutela della salute delle popolazioni africane con missioni di medici che operano nelle zone più povere. "La musica può diventare uno strumento potente per ispirare la solidarietà e contribuire al benessere delle comunità più bisognose. Si ringraziano il Comune di Pisa, l’Università e la Scuola Normale di Pisa per il patrocinio, il Teatro Verdi, Bufalo Sound Service di Alessandro Bufalini e tutti i tecnici del Teatro e tutti coloro che con passione e impegno hanno contribuito alla riuscita".

A.A.