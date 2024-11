Pisa, alla biblioteca comunale Sms "Poesia sorella fortunata della follia"

Pisa, 21 novembre 2024 - Si terrà sabato 23 novembre alle 16.30 alla Biblioteca Comunale SMS l'incontro "Poesia sorella fortunata della follia". Tre poetesse , Alda Merini, Amelia Rosselli, Margherita Guidacci, tradussero il disagio psicologico in parole poetiche, dimostrando come la poesia possa attingere alle medesime zone oscure della follia, per sublimarla, diventandone così la sorella fortunata.

L’incontro , organizzato dalla poetessa Nadia Chiaverini nell’ambito degli eventi di “Poesia diffusa “ con Giacomo Cerrai, Cristiana Vettori, Genny Sollazzi , Stefania Giammillaro, Jonathan Rizzo , è inserito nel calendario Off del Festival "L’Eredita’ delle donne" diretto da Serena Dandini.

L’Eredità delle Donne è il festival dedicato all’empowerment femminile che vuole raccontare la contemporaneità attraverso le sue protagoniste, per riscoprire il ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere nei diversi campi del sapere e della società, e contribuire così al progresso e all’eredità che lasceremo alle generazioni future.