Pisa, 22 ottobre 2021 - È morta questa notte, a 49 anni compiuti il 3 ottobre, Gianna Gambaccini, assessore al sociale del Comune di Pisa e presidente della Società della Salute della zona pisana. Gianna Gambaccini era un medico neurologo dell’Ospedale Lotti di Pontedera e da alcuni mesi lottava contro un male; eletta nel 2018 nella lista della Lega al Comune di Pisa, era stata nominata assessore alle politiche sociali dal sindaco Conti.

Presente nel suo lavoro di medico e di assessore fino a ieri, in giunta e ad alcune iniziative in campo sociale e medico, se ne è andata questa notte in modo inaspettato. Solo due giorni fa aveva pubblicato su Facebook un momento gioioso con la sua famiglia, la figlia Camilla, ventenne, e il marito Biagio Solito, medico chirurgo dell’Ospedale di Cisanello, con i quali aveva festeggiato i buoni risultati di alcuni esami medici. “C’è ancora vita” era sempre stato il messaggio di ottimismo e di grinta che aveva caratterizzato i mesi nei quali Gianna Gambaccini aveva affrontato la malattia.

Da questa mattina, da quando la notizia della sua morte ha iniziato a diffondersi, sono moltissimi i messaggi di dolore e di vicinanza inviati alla sua famiglia da parte di pazienti, amici, colleghi, istituzioni e rappresentanti dei partiti politici di ogni colore. Di lei si ricordano l'amorevolezza e la serietà e la generosità nel portare avanti, con il proprio lavoro e gli incarichi politici, iniziative di sostegno e di vicinanza ai bisogni e alle esigenze delle persone, in particolare quelle più sfortunate e bisognose di cure e di attenzioni.

Il funerale si terrà alle 14.30 di lunedì 25 ottobre nella la chiesa della Sacra Famiglia (Cisanello). La salma verrà esposta da oggi pomeriggio (22 ottobre) in via Bargagna nella sede della Pubblica Assistenza.