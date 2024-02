Piccole biblioteche nei centri Coop. Si rafforza l’intesa con SmsBiblio

Prosegue e si rafforza la sinergia tra Biblioteca Comunale SMS di Pisa e Unicoop Firenze per incentivare la lettura nei punti vendita cittadini di Unicoop Firenze. Con delibera di giunta è stata infatti approvata la bozza della convenzione che, una volta sottoscritta, rinnoverà e regolerà per i prossimi 3 anni la collaborazione tra le due realtà. Dal 2010, Unicoop Firenze ha infatti avviato il progetto “Bibliocoop” che prevede l’attivazione, nei suoi supermercati, di punti di prestito libri. A Pisa è già attivo nel punto vendita di Porta a Mare, nel 2024 è prevista l’apertura di un nuovo “Bibliocoop” anche presso il punto vendita di Cisanello. Con questa convenzione il Comune di Pisa si impegna, attraverso il personale della SMSBiblio, a effettuare la catalogazione dei libri dei punti prestito e assistere i volontari nel trattamento dei materiali librari; garantire il controllo, l’approvazione e l’eventuale integrazione, da parte del responsabile della Biblioteca associata, delle bibliografie per l’acquisto dei libri nei punti prestito; concordare con Unicoop Firenze le modalità e i contenuti per la promozione dei punti prestito; formare il personale volontario delle sezioni soci Coop che opereranno presso i punti prestito; convocare riunioni periodiche con i referenti Unicoop Firenze per garantire il monitoraggio del progetto; mettere a disposizione la competenza dei bibliotecari in materia di promozione della lettura allo scopo di realizzare iniziative congiunte con autori e associazioni culturali del territorio.

Spetta a Unicoop Firenze provvedere a: garantire la funzionalità dei punti prestito esistenti all’interno del centro commerciale e mettere a disposizione gli spazi necessari, visibili al pubblico con scaffalature chiudibili, attivvità di promozione della lettura; acquistare nuovi libri, previo controllo, approvazione ed eventuale integrazione delle bibliografie da parte del responsabile della Biblioteca associata; stampare il materiale pubblicitario così da reclutare i volontari e promuovere iniziative, anche attraverso strumenti di comunicazione (quali sito Web, riviste Coop, newsletter, ecc) dandone adeguata e tempestiva informazione alla biblioteca associata; organizzare e gestire eventi di promozione della lettura, coordinandosi con la biblioteca referente; sostenere la realizzazione di un servizio di prenotazione libri tra punto Bibliocoop e Biblioteca Comunale referente. Il patrimonio librario acquistato da Unicoop Firenze entrerà a far parte del patrimonio documentario delle Biblioteche comunali attraverso l’inventariazione dei volumi destinati al prestito nelle Bibliocoop.