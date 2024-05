"Percorsi di giustizia" al Cinema Arsenale

Pisa, 9 maggio 2024 - Tre storie cinematografiche intense che raccontano la complessità dell’universo giustizia, le tante realtà e la pluralità dei punti di vista che lo compongono. A partire da uno sguardo inconsueto, quello dei rancori, delle sofferenze e dalle fratture nei legami sociali che il reato genera e che non sempre i sistemi giudiziari riescono ad affrontare davvero. Tre film che rimandano alle pratiche che la giustizia può utilizzare per riparare i danni cagionati dai reati, ricostruire relazioni e rafforzare la sicurezza sociale. Coinvolgendo tutti i soggetti implicati: le vittime, gli autori di reato e la comunità. Un orizzonte di giustizia possibile che i film scelti dagli organizzatori rappresentano senza banalizzazioni, nella crudezza dei conflitti quotidiani e nei pregiudizi, ma anche nei percorsi non scontati per superare stereotipi e curare ferite emotive e sociali. Questo il programma, sempre ad ingresso libero: Venerdi 10 Maggio, ore 17:00 - L'INSULTO di Ziad Doueiri Giovedi 23 Maggio, ore 17:00 - LA PARTE DEGLI ANGELI di Ken Loach Venerdi 31 Maggio, ore 17:00 - LA SECONDA VITA di Vito Palmieri “L’insulto”, presentato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2017, ha vinto la Coppa Volpi per il migliore attore e ha ottenuto una candidatura all’Oscar. Un tubo rotto, un battibecco e un insulto sproporzionato innescano una escalation di comportamenti che travolge non solo la vita dei protagonisti, ma quella di un’intera comunità. Un vero e proprio court drama che si muove al di fuori da esiti scontati. M.B.