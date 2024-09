“Percorsi di Cure Palliative ed Equità di accesso”, il convegno all'hotel San Ranieri

Pisa, 25 settembre 2024 – Sabato 28 settembre all’Hotel San Ranieri di Pisa, in via Filippo Mazzei 2, si terrà il convegno “Percorsi di Cure Palliative ed Equità di accesso”. La giornata di lavoro sarà aperta da Gino Gobber, presidente della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) che sottolinea come queste giochino un ruolo importante nella riorganizzazione del territorio e della prossimità di cura offrendo ai pazienti percorsi personalizzati ed un approccio in equipe con il medico di famiglia.

Infatti, il convegno affronterà anche l’argomento della presa in carico dei pazienti con scompenso cardiaco in fase avanzata. Inoltre, sarà presentato un importante progetto, il primo in Italia, che coinvolge la SICP e l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) rappresentati dal professor Michele Emdin, Fondazione Monasterio, e da Filippo Quattrone, della Scuola Superiore Sant'Anna.

Sabato 28 settembre sarà presente anche Gianluca Villa Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina Palliativa dell’Università di Firenze che relazionerà sulle strategie di attivazione dell’alfabetizzazione sanitaria nella rete delle cure palliative. Oltre al progetto sullo scompenso cardiaco saranno affrontati importanti argomenti come il trattamento del percorso di cura del dolore complesso tra cui quello neuropatico, utilizzando sia farmaci specifici sia il supporto psicologico nel percorso di cura.

All’hotel San Ranieri saranno presenti anche tre ricercatori in Scienze Infermieristiche, rispettivamente della Scuola Superiore Sant'Anna, dell'Università di Genova e di Pisa, che condivideranno importanti risultati della loro attività: Ph.D Angela Durante, Marco De Nitto e Nicola Pagnucci, già insignito del Lesley Diack Award for Outstanding Research lo scorso 27 giugno a Barcellona . Infine, a conclusione della giornata di convegno alle 15.30 interverranno, in una tavola rotonda, i presidenti delle Associazioni di Volontariato che negli anni hanno supportato le diverse attività promuovendo la cultura delle cure palliative nell'area pisana: si tratta della Fondazione ARPA, AOPi Piero Trivella, Cure Palliative Pisa Il Mandorlo, Amici di Antonella, e Non Più Sola.