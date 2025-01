Onde elettromagnetiche per prevenire le malattie infettive

"Grazie alle onde elettromagnetiche si può fare prevenzione delle malattie infettive che si trasmettono nell’aria e inattivare l’influenza stagionale". È la grande possibilità che sembra provenire dalla tecnologia italiana “e4shield“, basata sulle onde elettromagnetiche, che ha ricevuto la validazione di efficacia di oltre il 90% sui virus come l’influenza - che sta avendo in questo periodo il suo picco stagionale –, Covid o il respiratorio sinciziale Rsv.

"L’applicazione delle microonde per la bonifica di differenti substrati come l’aria – afferma il professor Gaetano Privitera, professore emerito di Igiene dell’Università di Pisa, ex direttore dell’Unità operativa di Epidemiologia di Aoup ed esperto di diverse organizzazioni nazionali e internazionali del settore – è stata preconizzata già da alcuni anni, ma ha finora incontrato difficoltà applicative ora superate dalle rivoluzionarie caratteristiche tecniche della tecnologia “e4shield“, che consentono di prevederne un promettente approccio innovativo alla prevenzione delle malattie virali a trasmissione aerea. Proteggersi da tali infezioni è fondamentale per prevenire complicanze soprattutto nei soggetti più vulnerabili, controllare lo sviluppo di situazioni epidemiche, prevenire eventuali nuove pandemie e contrastare il fenomeno dello spillover, il salto di specie dei virus".

Poiché in Italia, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, siamo 17esimi tra i 28 Paesi europei per copertura vaccinale nelle diverse fasce di età, servono altri strumenti di protezione. "I moderni approcci di medicina preventiva – spiega una nota – indicano che l’immunoprofilassi attiva non basta e accanto agli strumenti tradizionali, si stanno facendo strada innovative soluzioni come la tecnologia “e4shield“, che utilizza le onde elettromagnetiche per inattivare i virus respiratori presenti nell’aria, proteggendo dalla trasmissione non solo l’essere umano, ma anche gli animali".