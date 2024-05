Oltre la Torre pendente. Tutti a... riveder le stelle

Un’occasione speciale per ritrovare oltre la realtà una dimensione da sogno, in una cornice suggestiva come quella di Piazza dei Miracoli. Domani sera alle 20,45 tutti con il naso all’insu per l’osservazione astronomica di oggetti celesti con i telescopi, un evento che si colloca all’interno della seconda edizione di "Riscopriamo Pisa", ciclo di 100 visite guidate organizzate dal Comune di Pisa in collaborazione con il gruppo "Astrofili Tampiano". "Pisa alza lo sguardo in un luogo particolarmente denso di significati collegabili allo spirito dell’iniziativa- afferma l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini- il carico emotivo che la piazza trasmette per la sua intrinseca ed incommensurabile bellezza, le evocazioni storiche che essa richiama agli albori di quella medesima osservazione astronomica che, al tempo, cambiò radicalmente la visione prospettica del mondo e dell’uomo in esso, sono una cornice speciale, unica per cercare di riscoprire uno smarrito desiderio di vedere oltre quel buio di luci inquinato, e riscoprirsi, anche in città, parte di un universo più ampio ed affascinante".

Riscoprire la città "oltre la torre", è l’obiettivo delle visite guidate che ogni fine settimana lanciano una prospettiva diversa per ammirare Pisa, a cavallo tra storia, tradizione e suggestione: il florido settore del turismo, che raccoglie sempre più visitatori negli ultimi anni, cerca di rinnovare l’offerta e l’accoglienza per riuscire a trattenere più a lungo anche i visitatori di passaggio.

Il gruppo "Astrofili Tampiano" metterà a disposizione esperienza, attrezzature e strumenti opportunamente equipaggiati sia per la visione oculare che per la ripresa fotografica, con il supporto e la disponibilità dell’Opera della Primaziale Pisana. Per l’occasione si potrà ammirare un’inedita Piazza del Duomo, con una ridotta illuminazione per permettere ai telescopi di rilevare la luce flebile degli oggetti della volta celeste, scelti per l’osservazione. Il programma prevede il ritrovo per le 20.45, i saluti di Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto e quindi l’inizio delle osservazioni astronomiche. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento, che è gratuito e non necessita di prenotazioni.

Alessandra Alderigi