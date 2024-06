Oggi il taglio del nastro della nuova farmacia 1

Oggi, alle 10.30, si svolgerà l’inaugurazione della nuova Farmacia 1 di Cascina in viale Comaschi. L’esercizio, di due piani per un totale di 700 mq, sarà così suddiviso: Al piano terra l’attività ordinaria, mentre al primo piano ci saranno le cabine estetiche, gli studi medici, magazzini ed uffici. Si tratta dell’investimento più alto mai fatto dall’azienda Sogefarm Cascina, per un importo che supera i 2 milioni di euro per quanto riguarda l’acquisto, la ristrutturazione ed allestimento dell’intero complesso. L’azienda pubblica gestisce già quattro farmacie comunali nel territorio di Cascina, Latignano, Titignano e San Sisto. "Siamo molto contenti di aver raggiunto questo importante obiettivo dopo 11 mesi di lavori - dichiara Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm -. Sono stati mesi complicati, avendo gestito l’attività ordinaria della farmacia in contemporanea con la ristrutturazione e la riqualificazione del complesso immobiliare, ma finalmente siamo giunti alla conclusione e all’apertura del nuovo esercizio. Oggi abbiamo nuovi spazi per poter offrire un maggior numero di servizi a tutti i nostri utenti. Con la nuova sede saremo in grado di esprimere al meglio la nostra competenza e disponibilità". All’inaugurazione di questa mattina saranno presenti anche le autorità comunali, ospiti dell’evento. "La nostra realtà aziendale è strettamente intrecciata al tessuto sociale di Cascina e, in virtù di questa appartenenza - conclude Ruocco -, ci sentiamo impegnati, come farmacisti e come cittadini, nel garantirvi un servizio sempre migliore".

Michele Bufalino