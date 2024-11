"Nuovo servizio ma scarsa informazione tra le persone"

"Ci vuole un’informazione più battente, più capillare e tempestiva". Lo dice Daniela Puccini del tribunale del malato-Cittadinanza attiva. Lunedì 18 scatterà il nuovo numero 116117, il numero unico europeo per l’accesso a cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari; di base quel numero è quello da comporre quando si voleva chiamare la guardia medica. "Dalle persone che abbiamo contattato e in base a quante si sono rivolte a noi per motivi sanitari, emerge che sono pochissime quelle che sanno di questa importante e utile novità già attiva in altre città toscane", dice Puccini. "Basta fare un giro nelle farmacie per accorgersi che non c’è molta informazione al riguardo, un peccato perché l’utenza delle farmacie è sicuramente interessata a questa novità". Puccini precisa che comunque il vecchio numero di guardia medica rimarrà attivo per un po’. "Ciò non toglie che i medici di base, quelli di medicina generale potrebbero mandare messaggistica agli assistiti".

Puccini assieme ad altri del Tribunale hanno inviato tramite Whatsapp la locandina del nuovo numero e del nuovo servizio e la risposta è stata di ringraziamento da un lato, ma anche di non aver saputo nulla al riguardo se non dalla comunicazione dello stesso Tribunale. "C’è chi ha chiamato confuso perché il numero era troppo simile a quello dei vigili del fuoco o della guardia costiera ma in realtà il nuovo numero va composto per intero e non 116 o 117 e basta: il numero è 116117 e va composto tutto". Il tribunale del malato è sempre disponibile a dare informazioni e fa sapere che il 116117 è gratuito ed è accessibile da telefoni fissi e cellulari. Digitando l’116117 l’utente viene messo in contatto con un operatore competente o con un medico qualificato per assicurare assistenza o consulenza sanitaria. Le chiamate sono geolocalizzate ed è disponibile anche il servizio di interpretariato telefonico in 20 lingue diverse. Nel caso di chiamata al vecchio numero di guardia medica in territori coperti già dal nuovo servizio o all’116117 in province dove ancora non è attivo, la chiamata sarà presa in carico e indirizzata verso il percorso corretto. Per togliersi dubbi sul nuovo servizio ecco invece quali sono i numeri telefonici del Tribunale del malato: 050992438-0509957683. Email: [email protected]. Carlo Venturini