Nuova collaborazione fra Uip e Cri: "Divulgare la bellezza del dono"

PISA

L’Unione industriale pisana e la Croce Rossa Italiana nuovamente insieme per il sociale. Dopo la collaborazione durante il periodo Covid per la realizzazione di un centro vaccinale unico a Ospedaletto, così da facilitare la campagna vaccinale per le aziende locali, le due realtà hanno stretto un nuovo accordo volto ad incentivare la donazione del sangue.

Nella mattinata di ieri infatti nella sede della Uip il presidente del Comitato Cri Pisa, Giuseppe Romano, e il presidente Uip Andrea Madonna, alla presenza della vicepresidente Uip Patrizia Alma Pacini Pacini e della coordinatrice infermieristica Anna Michelotti, hanno firmato la convenzione mediante cui i due enti si impegnano a diffondere e favorire la cultura del dono nel mondo delle aziende. "Siamo molto felici di questo accordo con cui ci impegnamo a divulgare la bellezza che si cela dietro il dono - afferma Andrea Madonna - Grazie alla mia attività so bene cosa significa per un ospedale la carenza di sangue, sono quindi contento di favorire la donazione sul territorio. Si tratta di un’iniziativa importante sopratutto per le piccole e medie aziende, per cui l’assenza di uno o più dipendenti può rappresentare un disagio. Rappresenta una doppia vittoria, vincono tutti aziende, dipendenti e ospedali" ha concluso il presidente Uip.

"La donazione è uno dei mattoni più importanti su cui si costruisce la struttura sanitaria - dichiara Giuseppe Romano - La Croce Rossa Italiana è orgogliosa di di aver preso parte a questo accordo con cui sostenere la cultura del dono. Sono profondamente convinto che la donazione racchiuda in sè anche un ritorno personale, un senso di gratificazione importante per ognuno di noi. - e prosegue - Inoltre questa iniziativa porta dei vantaggi notevoli, il dipendente per esempio potrà usufruire di uno screening completo e le aziende non andranno incontro ai disagi che l’assenza del personale può causare. Infine, vorrei sottolineare come la Croce Rossa Italiana sia aperta ad altre iniziative di questo tipo" ha concluso Giuseppe Romano.

Patrizia Alma Pacini, vicepresidente Uip, ha affermato "Questa iniziativa è l’ennesima dimostrazione di quanto il mondo dell’impresa sia importante da un punto di vista sociale. Le Pmi sono molto presenti sul nostro territorio, è quindi importante sfruttare questa presenza per fare del bene".

Greta Ercolano