"Nerini al solito non è informato e sbaglia giunta"

"Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Maurizio Nerini come al solito non è informato. La giunta Floriani di cui feci parte fu in carica da 1994 al dicembre del 1998. Quella giunta, d’intesa con la giunta provinciale di Gino Nunes e assessore ai trasporti il verde Terenzio Longobardi, approvò il progetto di tranvia che fece elaborare dalla Systra e su quello ottenne un finanziamento di 60 miliardi di lire (+10 della Provincia)".

È la replica di Pierluigi D’Amico (nella foto), presidente dell’associazione ambientalista ‘La città ecologica’ all’esponente della destra che ieri lo aveva accusato di "avere rimandato indietro un finanziamento miliardario" per la realizzazione di una linea di tram cittadina. "La giunta che subentró a quella del sindaco Floriani, di cui però io non facevo parte - precisa l’ex assessore dei Verdi e presidente dell’associazione ambientalista bipartisan molto attiva in città - decise di non andare avanti nel progetto. Quindi il sottoscritto, da sempre sostenitore della tranvia come lo sono gli ambientalisti pisani, non ha fatto perdere nessun finanziamento per essa,

Anzi – chiosa Pierluigi D’Amico – semmai ha contribuito a ottenerli. Inutile, invece, rispondere alle considerazioni urbanistiche e sulla sentenza del Tar, che sono materie un po’ troppo complesse per il Nerini".

gab.mas