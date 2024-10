"Morca", prima personale dell’artista pisano Yaner

L’associazione culturale Cantiere Sanbernardo di Pisa ospita tra le sue mura "Morca", prima personale dell’artista pisano Paul Yaner. Da stasera al 26 ottobre la suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di via Pietro Gori raccoglie in mostra una serie di opere dell’autore, tra pittura, collage, fotografia di strada, graffiti e fumetti. Paul Yaner, nato negli anni 80, si forma come artista dipingendo sui muri nelle metropoli europee, americane e asiatiche a partire dai primi anni 2000. Il suo stile è una reinterpretazione in chiave contemporanea del classico lettering di matrice newyorkese, infatti nel 2019 viene ammesso nel prestigioso gruppo The Death Squad, una delle crew più importanti della storia del graffiti-writing, attivo a livello mondiale dal 1976. Sempre grazie alle sue connessioni internazionali viene notato dal gallerista newyorkese Hugo Martinez (il primo in assoluto a far esporre i writer in contesti di arte contemporanea, dal 1973) con il quale collabora alla pubblicazione "Graffiti 101" e lo invita a mostrare i suoi disegni nel suo nuovo spazio espositivo ad Harlem, Manhattan. La produzione più recente di Paul Yaner è stata esposta recentemente anche in spazi istituzionali come Palazzo Blu a Pisa. "I lavori di Paul Yaner sono una serie infinita di riferimenti alla storia dell’arte e alla cultura popolare, quella più sporca e underground".

"Immagini che commentano le nostre vite divise tra la superficialità dei nostri schermi e la profondità delle nostre interazioni sullo sfondo della città": dice Filippo Cardella, artista, designer. L’inaugurazione è prevista per stasera alle 19 con il dj set di Mr. Cheto (Dodobeat/Soulwine) e Ildee. L’esposizione sarà accompagnata da un fitto calendario musicale: apertura tutti i giorni fino al 26 ottobre 19-22 con ingresso libero. Per gli altri appuntamenti consultare le pagine social de Il Cantiere sanbernardo.

Carlo Venturini