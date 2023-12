Migliorini prende la guida della polizia municipale

di Gabriele Masiero

PISA

Paolo Migliorini è da martedì il nuovo comandante della polizia municipale e resterà in carica per i prossimi tre anni. Lo stabilisce una decisione dl sindaco Michele Conti che lo ha nominato lo scorso 6 dicembre nel ruolo di "comandante presso l’Ufficio Autonomo di Rilevante Complessità denominato ‘Ufficio Comandante Polizia Municipale-Sicurezza Urbana’ fino al 5 dicembre 2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione". Quella di Migliorini era una nomina attesa e già da tempo stava svolgendo funzioni vicarie dopo la fine dell’incarico di Alberto Messerini. Sessant’anni a maggio, l’ufficiale è in servizio alla municipale di Pisa dal 2011 e negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di vicecomandante responsabile dell’area Sicurezza Urbana e Squadre Specialistiche (Pronto Intervento, Polizia Giudiziaria, commercio, edilizia, ambiente, suoli pubblici, violazioni amministrative, contenzioso, polizia urbana, centrale operativa e videosorveglianza, oggetti smarriti). Sotto la sua guida è stato creato il Nosu, il nucleo operativo di sicurezza urbana che affianca le altre forze dell’ordine nel presidio del territorio e nelle attività di polizia giudiziaria.

"Ai pisani prometto il mio impegno personale e quello di tutti i nostri agenti - ha detto Migliorini subito la sua nomina - come abbiamo sempre fatto in questi anni. Non spetta a me indicare quali sono le migliori ricette per garantire la sicurezza dei cittadini, posso assicurare soltanto che faremo sempre fino in fondo il nostro dovere attuando le indicazioni e direttive politiche che riceveremo dall’amministrazione comunale". La polizia municipale pisana, conclude Migliorini, "è presa come esempio anche da altri Comuni italiani per i risultati ottenuti con l’attività di polizia giudiziaria: mi riferisco al contrasto allo spaccio di stupefacenti nei luoghi della movida o alla stazione, ma anche allo sgombero di immobili di proprietà pubblica abusivamente occupati, ma anche per liberare quelli illegalmente occupati di proprietà privata: operazioni che abbiamo condotto semplicemente applicando la legge e in seguito a una rigorosa e preventiva attività di osservazione che ci ha permesso di fare irruzione sorprendendo chi non aveva titolo di stare all’interno di questi immobili o abitazioni".

Infine, Migliorini assicura che "la polizia municipale continuerà a coordinarsi con le altre forze dell’ordine presenti in città nelle attività di presidio, vigilanza e ordine pubblico nell’area monumentale, ma anche con l’impiego di agenti nel turno serale e in quello notturno, durante i week end fino alle 2 di notte per vigilare soprattutto sui luoghi della movida".