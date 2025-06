«Metti una sera a Cascina»: tre mesi di eventi

Pisa, 13 giugno 2025 – A Cascina si riparte con gli eventi estivi. Non mancheranno le cose da fare a Cascina nei prossimi mesi, dove ci aspetta una lunghissima maratona di arte, musica, spettacolo, cultura e fotografia. La città si prepara a accogliere la stagione estiva con un calendario ricco di eventi e occasioni speciali. Il centro storico si veste a festa dando il via a tre mesi colmi di momenti di aggregazione e di benessere per famiglie e ragazzi, a partire dal 21 giugno con la Festa della Musica 2025 in piazza dei Caduti, per terminare nel mese di settembre con la ricorrente e amatissima Notte Rosa nel centro storico. La quinta edizione di «Metti una sera a Cascina» è stata presentata con entusiasmo e impazienza. «Questa è una rassegna estiva che presentiamo ogni anno allungando il periodo sempre di più e quest’estate gli eventi vanno dal mese di giugno al mese di settembre inoltrato» dice l’assessora alla cultura Bice del Giudice «La collaborazione con Pro Loco va avanti da anni e ogni anno cerchiamo di consolidarla e renderla speciale; quest’anno evidente è la pluralità delle discipline: musica, teatro, storia e tradizioni alle quali siamo tanto legati, come le Fiere che si terranno a Navacchio e a San Casciano, sono alcuni degli eventi che faranno di Cascina un ottimo centro di aggregazione», continua «Numerose sono anche le iniziative e gli incontri con le eccellenze del territorio, come con Luca Morelli, Marco Martinelli e Fabrizio Sbrana.» Simone Perini, presidente della Pro Loco, ringrazia l’amministrazione per avergli concesso l’onore di organizzare l’intera rassegna estiva: «Abbiamo cercato di spaziare verso tutti i generi e verso tutti i target di pubblico, numerosi sono anche gli eventi e le serate dedicate ai più piccoli» e termina: «Gli eventi oltre che nel centro storico Cascinese saranno numerosi anche nelle frazioni, ci siamo messi in contatto con le associazioni locali e abbiamo cercato di andare incontro alle loro esigenze: Musigliano, Latignano, San Prospero, Titignano, Santo Stefano a Macerata, San Lorenzo alle corti e Sant’Anna sono i centri coinvolti in questi importanti progetti». I mesi estivi, dunque, saranno pieni di eventi e iniziative interessanti, volte a creare dei punti di incontro, di aggregazione e di divertimento per l’intera cittadinanza, coinvolgendo persone di tutte le età. «Non

è scontato che un amministrazione comunale formuli un calendario estivo di queste dimensioni e con questa

diversificazione» dice il sindaco di Cascina Michelangelo Betti «Quest’ anno si va dalle frazioni, al centro; da un taglio culturale, a serate di puro intrattenimento. La soddisfazione è tanta, soprattutto la contentezza di vedere nel nostro calendario nomi di rilevanza nazionale come Michela Ponzani. La rassegna estiva è cresciuta nel corso degli anni e l’obiettivo è quello di farla crescere sempre di più»