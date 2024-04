Messa in sicurezza della Sp16, la sistemazione avverrà in più fasi

Vicopisano (Pisa), 21 aprile 2024 – In partenza dai prossimi giorni gli interventi a cura della Provincia di Pisa per la messa in sicurezza della frana sulla Sp16. “La struttura tecnica provinciale ha affidato in somma urgenza gli incarichi di redazione della relazione geologica e della progettazione degli interventi oltre che l'esecuzione dei lavori necessari a scongiurare al momento la chiusura completa al traffico”, spiegano il Presidente Massimiliano Angori e il Consigliere Provinciale con delega alla Viabilità e Infrastrutture, Giacomo Santi. Dopo l'esecuzione delle indagini, in data 28 marzo è stata consegnata la soluzione progettuale necessaria (ovviamente non completa di tutti gli elaborati, in quanto in regime di somma urgenza e la stessa sarà completata in corso di lavori, ndr). L'opera di consolidamento necessaria consiste in una berlinese tirantata di micropali di diametro 300 mm e di lunghezza 15 m posti ad interasse di 55 cm. Lo sviluppo longitudinale della paratia è pari a circa 60 m. Questo comporta di dover realizzare in totale 110 micropali. “La stima dei costi per la realizzazione dell'opera strutturale, come si può comprendere, è importante e per questo il ripristino complessivo avverrà in più fasi. Questa prima tranche di lavorazioni si aggira sui 500.000 euro di spesa”, aggiungono Angori e Santi. “I tempi per la conclusione dei lavori tra realizzazione della paratia, maturazione dei getti e ripristino della piattaforma stradale si attesteranno indicativamente sui 2 mesi, salvo imprevisti. Senza dubbio, come Provincia di Pisa, cercheremo di accelerare il più possibile le lavorazioni. Una volta però avviati i lavori sapremo fornire dettagli maggiori sui tempi di riapertura a doppio senso, e monitoreremo attentamente la situazione”.

M.B.