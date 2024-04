Mazzeo: "E’ la scuola che guarda al futuro"

"Sono felice di essere a Pisa per lanciare un modo nuovo di fare didattica. Siamo di fronte a una vera e propria palestra che mettiamo a disposizione degli studenti del Da Vinci ma anche di tutta la Toscana". Così il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha commentato l’inaugurazione dell’Hub per l’Innovazione, la ricerca e la formazione regionale, un progetto nato dalla collaborazione tra Consiglio regionale, Ufficio Scolastico Regionale, Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa (Indire) e Università di Pisa e finanziato dal Consiglio regionale con 75 mila euro per 3 annualità (dal 2023 al 2025): promuoverà un’istruzione di qualità, innovazione e ricerca.