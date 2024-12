"Marina nell’anima": la perla del lungomare

L’anima di Marina di Pisa sintetizzata in poco più di cento pagine. Sabato alle 18.15 nel locale "In Villa", in via Litoranea 18, sarà presentato il libro di Cristina Barsantini "Marina nell’anima - Quattordici anni dopo" una raccolta di voci dei protagonisti, presenti e passati, che hanno effettivamente reso la perla del lungomare pisano ciò che è oggi.

Il volume, edito da Felici Editore, contiene una quindicina di interviste a politici, imprenditori, cittadini, professionisti, cittadini e artisti, che, ognuno a suo modo, raccontano la loro personale Marina di Pisa.

Uno sforzo dell’autrice che ha voluto cercare "la Marina dentro ognuno di noi - ha sottolineato Cristina Barsantini - che viene svelata e raccontata in queste interviste. Alcune delle persone con cui ho interloquito si raccontano e definiscono la vera anima di questo paese. Con le loro parole uniscono all’aspetto naturalistico un profilo del luogo filtrato dalle loro emozioni".

La presentazione, alla quale seguirà un brindisi con rinfresco, sarà introdotta dalle parole del conduttore, autore e regista Stefano Bini. In seguito, ci saranno gli interventi dell’assessore al turismo e commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, del consigliere comunale di Fratelli d’Italia e membro della seconda Commissione Consiliare Permanente Stefano Barsantini, del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli e dell’imprenditore di lungo corso, titolare di stabilimenti e presidente del Sindacato italiano balneari Confcommercio Fabrizio Fontani.

Tra le voci che hanno partecipato alla realizzazione del libro, figurano il fotografo Michele Lischi, il vicepresidente della Pro Loco Litorale Antonio Farnesi, l’architetto Antonio Ghionzoli, l’imprenditore e presidente del Sib Fabrizio Fontani, ma anche l’attrice e modella finalista a Miss Italia Martina Iacomelli, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Francesco Niccolai e Virginia Mancini, il sindaco di Pisa Michele Conti, il titolare della cartolibreria "Il Birillo" e presidente di Conflitorale Luca Ravagni, la dirigente scolastica Franca Masi, la discendente del fondatore di Marina di Pisa Alessandra Ceccherini, il giornalista de La Nazione Diego Casali, gli odontoiatri Elena Mei e Andrea Bartelloni e il farmacista Nicola Giglioni.