Manager "Food and Wine". Ecco l’alta formazione

La figura professionale in esito dal percorso è fortemente richiesta nel mondo del food & wine. Le competenze acquisite garantiscono ottime prospettive occupazionali, con possibilità di carriera, presso:

imprese della ristorazione (come ad esempio ristoranti di pregio, ristoranti con servizio banchetti e ricevimenti, locali innovativi, società di banqueting e catering, ecc.);

agriturismo, imprese enogastronomiche.

L’agenzia formativa Scuola italiana Turismo attiva corso di istruzione e formazione tecnica superiore in "Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica". Durata 900 ore. Venti i posti disponibili. Sede di svolgimento del corso Firenze. Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare le domande. che potranno essere consegnate: tramite mail all’indirizzo [email protected] o tramite raccomandata all’indirizzo Scuola Italiana Turismo srl via Solferino, 30 – 57122 Livorno. (Fonte Informagiovani Valdera).