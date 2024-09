Macchi torna a casa, per lui una grande festa nella palestra del nonno: “Qui tutto è iniziato”

Cascina (Pisa), 18 settembre 2024 – Sabato 21, a partire dalle 18.30, il Circolo Scherma Navacchio darà una grande festa per celebrare le due medaglie d’argento conquistate da Filippo Macchi alle Olimpiadi di Parigi. Lì dove ha mosso i primi passi in pedana seguendo gli insegnamenti di nonno Carlo alla palestra Centro 360°, saranno presenti personaggi della politica, dello sport e della realtà imprenditoriali cascinesi. “Stiamo organizzando una grande festa per Filippo – ha detto suo padre Simone Macchi – e vorrei ringraziare il Comune di Cascina, nelle persone del sindaco Michelangelo Betti e dell’assessora allo sport Francesca Mori, per il grande aiuto che ci hanno dato per far sì che vada tutto per il meglio. Allo stesso modo ringrazio il tessuto economico cascinese, che ci ha permesso di coprire le spese per allestire una bella festa: siamo una piccola realtà che fa scherma da 50 anni, senza il loro aiuto non ce l’avremmo fatta”.

Filippo Macchi medaglia olimpica argento olimpiadi di Parigi, cascina pisa incontro con sindaco e comunità cascinese, lo schermitore vincitore di due medaglie olpimpiche nella disciplina della scherma (foto di: ENRICO MATTIA DEL PUNTA)

Nel 50esimo anniversario della fondazione del Circolo Scherma Navacchio, sono dunque arrivate due medaglie olimpiche da Filippo Macchi, campione non solo in pedana ma soprattutto davanti a telecamere e microfoni: nonostante gli evidenti errori arbitrali che lo hanno privato di un meritatissimo oro nel fioretto individuale, le sue dichiarazioni di sportività e l’accettazione del verdetto finale hanno fatto di lui un vero esempio. “Siamo contenti dell’iniziativa del Circolo Scherma Navacchio – ha aggiunto il sindaco Michelangelo Betti – per festeggiare due medaglie che giungono in un anniversario importante. Capita di rado di poter vedere due medaglie d’argento sul proprio territorio, per cui ci saremo e abbiamo cercato di sostenere il circolo nella fase organizzativa. Dopo aver conquistato la seconda medaglia, dissi che in quella fase delle Olimpiadi Cascina da sola era tra le prime 50 nazioni del medagliere: alla fine si è trattato di un risultato eccezionale per il nostro territorio. Filippo è all’inizio della propria carriera sportiva, incrociamo le dita per il futuro”.

La festa, a invito e presentata da Saverio Bargagna, sarà una vera e propria sorpresa con le eccellenze cascinesi, visto il legame fortissimo di Filippo con il territorio.