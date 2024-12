Luci, alberi e presepi. Il Natale si accende in tutta la provincia di Pisa

Pisa, 1 dicembre 2024 - È iniziato il mese del Natale e tra luci, alberi, regali, ovviamente, partono anche gli eventi a tema nel pisano. Nella città del mobilio da mercoledì sono cominciati gli eventi del calendario “M’illumino di Cascina” che durerà fino al 25 gennaio. Il programma prevede musica, arte, cultura, eventi per bambini non solo nel centro storico ma anche in chiese, pievi e circoli delle frazioni. In particolare, sabato prossimo alla Città del Teatro saranno invitati grandi e piccoli per un appuntamento imperdibile: “Natale con Lucilla”, il nuovo spettacolo della fatina del sole che ha incantato milioni di bambini su YouTube.

A Calci è pronta a essere inaugurata la ‘stagione’ dei presepi. L’8 dicembre tocca a quello dei Tre Colli, nel Santuario della Madonna delle Grazie e, alla Certosa, agli storici Presepi meccanici dei Meucci. Sabato 14 è invece la volta dello storico “Presepio che cresce” di Nicosia, che sarà inaugurato in una serata di musica con il gruppo vocale Stereo Tipi. Anche la musica sarà protagonista delle festività calcesane: alla Certosa, il 15 dicembre, si terrà Natale Gospel, un’iniziativa benefica dell’associazione I Cavalieri. Infine, il 21, ci sarà il conerto di Natale della premiata Filarmonica Giuseppe Verdi di Calci al Teatro Valgraziosa di Calci.

Oggi è anche la data di inizio degli eventi a Vicopisano: si parte con la Festa di Natale a San Giovanni alla Vena a cura del Comitato La Nuova Piazza, la presentazione del libro “Il mare fino a qui” di Simona Fruzzetti a Villa Edoardo a Cucigliana e lo spettacolo “Il banchetto“ della Compagnia Teatro InBiliko al Teatro di via Verdi. Sempre al Via Verdi, il 6 dicembre sarà la volta della presentazione di “Ha sempre fatto caldo” di Giulio Betti, mentre il giorno dopo si esibirà sul palco la Banda Giovanile Anmbia. Rimanendo a sabato prossimo, alla Biblioteca Comunale ci saranno le letture per bambini di Ori-Ori e Baby Pit Stop alla Biblioteca Comunale, al Circo Arci l’Ortaccio si terrà invece la Festa del Bordatino che durerà fino a domenica, stesso giorno in cui arriverà in centro storico e Piazza Cavalca il Mercatino del Collezionismo e ci sarà la visita di Babbo Natale sulla Torre dell’Orologio in via Lante. Prossimo appuntamento il 13 dicembre con il Concerto Cantiere Corale, nella Pieve di Santa Maria. Non si tratta dell’unica musica a Vicopisano, perché il giorno dopo, 14 dicembre, l’Orchestra d’Archi del Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni si esibirà nel Teatro di Via Verdi per un concertone di Natale. Per chi ha il pollice verde, invece, il 15 dicembre appuntamento alla Nursery degli alberi per l’evento green “Merry Trees-Mas”. Sempre il 15, piazza Vittorio Veneto ospiterà il Mercatino Lugnano in Soffitta mentre al Teatro di Via Verdi l’Aps Lungofiume terrà lo spettacolo ‘Mi ricordo…’. Nella settimana di Natale, inoltre, torna la musica col concerto Hodie, Christus natus est della Corale Polifonica Cascinese alla Pieve di San Giovanni Evangelista e col saggio dell’Accademia Musicale Pontedera A, sempre al Teatro di Via Verdi. Il 21 dicembre sarà anche l’occasione per godersi un buon libro, nella cornice di VillAmorosa a Caprona sarà presentato “K-Alle porte del destino” di Matteo Isoni. Sempre a Caprona, ma il 22, si terrà la grande Festa con gli Elfi e Babbo Natale con Cif Vicopisano. Nello stesso giorno il Teatro di Via Verdi ospiterà “Gli Scacciapensieri” Musica e solidarietà. Ultimo evento prima di Natale lo storico Presepe dell’Angelo dell’artista Angelo Perini, che sarà visitabile dal 22 dicembre fino al 12 gennaio.

E a Vecchiano è attesa l’accensione dell’albero di Natale nella piazza principale.

M. F.